تەلەفوندى ىستىقتان قورعاۋدىڭ 5 ءتاسىلى
استانا. KAZINFORM - جازدىڭ اپتاپ ىستىعى ادامدارعا عانا ەمەس، سمارتفون، نوۋتبۋك جانە باسقا دا ەلەكتروندى قۇرىلعىلارعا كەرى اسەر ەتەدى. قاتتى قىزعان گادجەتتەردىڭ ونىمدىلىگى تومەندەپ، اككۋمۋلياتورىنىڭ قىزمەت ەتۋ مەرزىمى قىسقارادى، ءتىپتى كەي جاعدايدا مۇلدە ىستەن شىعۋى مۇمكىن.
ماماندار ىستىق كۇندەرى قۇرىلعىلاردى قورعاۋدىڭ بەس قاراپايىم ءتاسىلىن ۇسىنادى.
1. قۇرىلعىنى تىكەلەي كۇن ساۋلەسىندە قالدىرماڭىز
سمارتفون مەن نوۋتبۋكتى مۇمكىندىگىنشە كولەڭكەدە ۇستاڭىز. سىرتتا وتىرعان كەزدە تەلەفوندى كۇننىڭ استىندا قالدىرماۋعا جانە ونى ۇزاق ۋاقىت پايدالانباۋعا تىرىسىڭىز. سەبەبى تىكەلەي كۇن ساۋلەسىنىڭ استىندا نەبارى بىرنەشە مينۋت تۇرعان قۇرىلعىنىڭ ءوزى قىزىپ كەتۋى مۇمكىن.
2. قىزىپ كەتكەن تەلەفوندى توڭازىتقىشقا سالماڭىز
تەلەفون نەمەسە نوۋتبۋك قىزىپ كەتسە، ونى توڭازىتقىشقا نە مۇزداتقىشقا قويۋ جاقسى شەشىم بولىپ كورىنۋى مۇمكىن. الايدا ماماندار مۇنداي ارەكەتتەن ساقتانۋعا كەڭەس بەرەدى.
تەمپەراتۋرانىڭ كۇرت وزگەرۋى قۇرىلعىنىڭ ىشكى بولشەكتەرىنە، اسىرەسە اككۋمۋلياتورىنا زيان كەلتىرۋى مۇمكىن. بۇعان قوسا، توڭازىتقىشتاعى جوعارى ىلعالدىلىقتىڭ اسەرىنەن قۇرىلعىنىڭ ىشىنە ىلعال جينالىپ، ونىڭ ىستەن شىعۋ قاۋپى ارتادى.
3. بولمەنى سالقىن ۇستاڭىز
وزىڭىزگە عانا ەمەس، تەحنيكاڭىزعا دا قولايلى جاعداي جاساڭىز. جەلدەتكىشتى نەمەسە كونديتسيونەردى قوسىپ، بولمەگە تىكەلەي كۇن ساۋلەسىنىڭ تۇسۋىنە جول بەرمەڭىز. بۇل قاراپايىم شارالار قۇرىلعىلاردىڭ قىزىپ كەتۋىنىڭ الدىن الۋعا كومەكتەسەدى.
4. قۇرىلعىعا ارتىق جۇكتەمە تۇسىرمەڭىز
اپتاپ ىستىقتا سمارتفون مەن نوۋتبۋكتى شامادان تىس جۇكتەمەگەن ءجون.
بەينە كورۋ، ويىن ويناۋ نەمەسە جاساندى ينتەللەكتكە نەگىزدەلگەن سەرۆيستەردى پايدالانۋ پروتسەسسوردىڭ جۇمىسىن كۇشەيتىپ، قۇرىلعىنىڭ قىزۋىن ارتتىرادى. سونداي-اق قۋاتتاۋ كەزىندە جانە ەكران جارىقتىعى جوعارى بولعاندا دا تەمپەراتۋرا كوتەرىلەدى.
قاجەت بولماسا، ەنەرگيا ۇنەمدەۋ رەجيمىن قوسىپ، ارتىق قولدانبالاردى جابىڭىز. مۇمكىندىك بولسا، قۇرىلعىنى ارا-تۇرا بىرنەشە مينۋتقا ءوشىرىپ، سالقىنداۋىنا مۇمكىندىك بەرگەن دۇرىس.
5. قاپتارىن ۋاقىتشا شەشىڭىز
سمارتفوننىڭ قورعانىش قاپتارى مەن نوۋتبۋكقا ارنالعان كەيبىر قاپتامالار اۋا اينالىمىن تەجەپ، قۇرىلعىنىڭ تابيعي تۇردە سالقىنداۋىنا كەدەرگى كەلتىرەدى. سوندىقتان تەلەفون قاتتى قىزىپ كەتكەن جاعدايدا قاپتى ۋاقىتشا شەشىپ قويعان ءجون.
الايدا قۇرىلعىنى قاپسىز پايدالانعاندا ونى ءتۇسىرىپ الۋ نەمەسە زاقىمداپ الۋ قاۋپى جوعارىلايتىنىن دا ەستەن شىعارماعان دۇرىس.