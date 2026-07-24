تەلەفون الاياقتىعىنا قارسى جاڭا تەتىكتەر قاشان كۇشىنە ەنەدى
استانا. KAZINFORM - تەلەفون ارقىلى جاسالاتىن الاياقتىقتىڭ جاڭا ءتۇرى كوبەيگەن سايىن ازاماتتاردى قورعاۋعا باعىتتالعان زاڭنامالىق وزگەرىستەر كۇشەيتىلىپ جاتىر.
بۇل تۋرالى ىشكى ىستەر مينيسترلىگى كيبەرقىلمىسقا قارسى ءىس-قيمىل دەپارتامەنتى باسقارماسىنىڭ باستىعى بەيبىت ءبىرجانوۆ Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ «بۇگىن Live» باعدارلاماسىندا ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، الداعى وزگەرىستەردىڭ ءبىرى - رەسمي ۇيىمداردىڭ قوڭىراۋىن سايكەستەندىرۋ جۇيەسى. ەندى بانكتەردەن، مەملەكەتتىك ورگانداردان جانە وزگە دە رەسمي مەكەمەلەردەن قوڭىراۋ شالىنسا، تەلەفون ەكرانىندا ۇيىمنىڭ اتاۋى كورسەتىلەدى.
- جاڭاشىلدىق ازاماتتارعا قوڭىراۋدىڭ قاي ۇيىمنان تۇسكەنىن بىردەن انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرىپ، الاياقتاردىڭ جالعان قوڭىراۋ شالۋ قاۋپىن ازايتادى، - دەدى سپيكەر.
اتالعان وزگەرىستەر كەلەسى ايدىڭ سوڭىندا كۇشىنە ەنەدى.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، ازاماتتاردىڭ سيفرلىق ساۋاتتىلىعىن ارتتىرۋ دا ماڭىزدى. ويتكەنى الاياقتار ادامدى الداۋدىڭ جاڭا تاسىلدەرىن ۇنەمى ويلاپ تابادى.
زاڭنامالىق تۇزەتۋلەر تەك الاياقتىقپەن كۇرەسۋدى ەمەس، تەلەكوممۋنيكاتسيا سالاسىن رەتتەۋدى دە قامتيدى. اتاپ ايتقاندا، ينتەرنەتكە قول جەتكىزۋ، IP- تەلەفونيا جانە ترانكينگتىك بايلانىس قىزمەتتەرى ليتسەنزيالاناتىن بولادى. بۇل بايلانىس قىزمەتتەرى نارىعىنداعى باقىلاۋدى كۇشەيتىپ، زاڭسىز قىزمەت كورسەتۋ تاۋەكەلدەرىن تومەندەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
سونىمەن قاتار ۇيالى بايلانىس وپەراتورلارى ۇسىناتىن اقىلى قىزمەتتەرگە قويىلاتىن تالاپتار قاتاڭداماق. بۇرىن ابونەنتتەر ءبىر تۇيمەنى قاتە باسىپ، اقىلى جازىلىمعا اۆتوماتتى تۇردە قوسىلىپ كەتەتىن. ەندى وپەراتورلار مۇنداي قىزمەتتەردى تەك پايدالانۋشى SMS- حابارلاما نەمەسە تەلەفون قوڭىراۋى ارقىلى ناقتى كەلىسىمىن راستاعاننان كەيىن عانا قوسا الادى.