    13:06, 20 - قاراشا 2025 | GMT +5

    رونالدۋ ا ق ش پرەزيدەنتىنە العىس ايتتى

    ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ اق ۇيدە پورتۋگاليالىق فۋتبولشى كريشتيانۋ رونالدۋدى قابىلداعان. 

    Роналду посетил ужин в Белом доме
    Фото: cristiano, инстаграм

    بۇل تۋرالى الەمگە ايگىلى فۋتبولشى ءوزىنىڭ ينستاگرام پاراقشاسىندا جازعان.

    «پرەزيدەنت مىرزا، ءسىزدىڭ شاقىرتۋىڭىزعا جانە مەنى ءارى جۇبايىمدى جىلى قارسى العانىڭىز ءۇشىن سىزگە العىس ايتامىن. ءبىزدىڭ ءارقايسىمىزدىڭ الەمگە بەرە الاتىن ءماندى نارسەمىز بار، جانە مەن جاڭا ۇرپاقتاردى قايسارلىققا، جاۋاپكەرشىلىككە جانە بەرىك بەيبىتشىلىككە نەگىزدەلگەن بولاشاق قۇرۋعا شابىتتاندىرۋ ءۇشىن ءوز ۇلەسىمدى قوسۋعا دايىنمىن»، دەپ جازدى ك. رونالدۋ.

    شىڭعىس مۇقايەۆ

    Egemen.kz

