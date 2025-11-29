تەلەديداردىڭ ءوزى بالانىڭ دامۋىن تەجەيدى - نيەۆرولوگ
استانا. KAZINFORM - گادجەتتەر عانا ەمەس، سونىمەن قاتار جاي قوسۋلى تۇرعان تەلەديداردىڭ ءوزى بالانىڭ دامۋىن ايتارلىقتاي باياۋلاتۋى مۇمكىن.
بۇل تۋرالى بالالار نيەۆرولوگى گالينا نيەۆريۋزينا gazeta.ru پورتالىنا بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى.
دارىگەردىڭ سوزىنە قاراعاندا، بالاعا كورسەتىلىپ جاتقان كونتەنت قانا ەمەس، جالپى كەز كەلگەن قوسۋلى ەكراننىڭ ءوزى اسەر ەتەدى. ءتىپتى بولمەدە جۇمىس ىستەپ تۇرعان تەلەديدار دا بالانىڭ اينالاسىنداعىلارمەن قارىم-قاتىناس جاساۋ قاجەتتىلىگىن ازايتىپ، دامۋ قارقىنىن تومەندەتەدى.
بالالار ەڭ جاقسى ناتيجەنى ويىن كەزىندە - قۇرداستارىمەن نەمەسە ەرەسەكتەرمەن قارىم-قاتىناس جاساعاندا كورسەتەدى. ءدال وسىنداي جاعدايدا عانا كۇردەلى ءارى ءماندى دەربەس ويىنعا دەگەن قىزىعۋشىلىعى قالىپتاسادى، - دەپ ءتۇسىندىردى مامان.
نيەۆريۋزينانىڭ سوزىنشە، سابيلەرگە ارنالعان تەلەباعدارلامالاردىڭ بارلىعى بىردەي پايدالى دەي المايسىڭ، ولار كەيدە دامۋدى كەشەۋىلدەتۋى دە مۇمكىن. ەكران الدىندا وتكىزىلگەن ۋاقىت كوبەيگەن سايىن سويلەۋدىڭ كەشىگۋى، نازار تاپشىلىعى، وقۋدى مەڭگەرۋدەگى قيىندىقتار سەكىلدى ماسەلەلەردىڭ قاۋپى ارتادى.
قازىرگى تاڭدا كىشكەنتاي بالالاردىڭ ميىنىڭ دامۋىنا ەكران الدىنداعى ۋاقىتتىڭ كەرى اسەرىن دالەلدەيتىن دەرەكتەر وتە كوپ. بالا تەلەديدار نەمەسە كومپيۋتەرمەن نەعۇرلىم ەرتە جانە ۇزاق بايلانىسسا، ونىڭ اقىل-وي جانە فيزيكالىق بەلسەندىلىگى سوعۇرلىم تومەن بولادى. ۇزاق مەرزىمدە بۇل سەمىزدىككە، ۇيقىنىڭ بۇزىلۋىنا اكەلۋى مۇمكىن. مۇنداي بالالار كوبىنە اشۋشاڭ بولىپ، وتباسى مۇشەلەرىنە دە، بەيتانىس ادامدارعا دا اگرەسسيا كورسەتۋگە بەيىم كەلەدى، - دەپ ەسكەرتتى دارىگەر.
مامان اتاعان تاعى ءبىر ماسەلە - اتا-انالاردىڭ گادجەتكە تاۋەلدىلىگى. ەرەسەكتەر تەلەفونعا ءۇڭىلىپ وتىرعان كەزدە ولاردىڭ بالاعا بولەتىن نازارى مەن قارىم-قاتىناس ساپاسى ايتارلىقتاي تومەندەيدى.
بالامەن سويلەسۋگە، ويناۋعا جانە ونىڭ سۇراقتارىنا جاۋاپ بەرۋگە ۋاقىت پەن نيەت بولۋى ءۇشىن اتا-انالار ەڭ الدىمەن وزدەرىنىڭ گادجەتكە تاۋەلدىلىگىن شەكتەۋى كەرەك، - دەپ قورىتىندىلادى نيەۆريۋزينا.