تۇلعا تەورياسى: جىبەك جولى ارناسى دەرەكتى فيلمدەر سيكلىن باستادى
استانا. قازاقپارات - Jibek Joly تەلەارناسى كورەرمەنگە «تۇلعا تەورياسى» اتتى جاڭا دەرەكتى فيلمدەر تىزبەگىن ۇسىنباق. جوبانىڭ 12-قىركۇيەككە جوسپارلانعان العاشقى سانى بەلگىلى اكتەر، ك س ر و حالىق ءارتىسى، قازاقستاننىڭ ەڭبەك ەرى اسانالى اشىموۆكە ارنالىپ وتىر.
جوبانىڭ سينوپسيسىندە دەرەكتى فيلمدەر تىزبەگى قازاق حالقىنىڭ تاريحى مەن مادەنيەتىندە، عىلىمى مەن ونەرىندە، مەملەكەت جانە قوعام ومىرىندە ايشىقتى ءىز قالدىرعان اڭىز تۇلعالارعا ارنالاتىنى ايتىلعان. باعدارلاما اۆتورلارى ەل جادىندا قالىپ، ۇلتتىق بولمىس پەن قۇندىلىقتاردىڭ ساقتالۋىنا ۇلەس قوستى دەپ ەسەپتەيتىن جانداردى ىرىكتەپ الىپ، سولاردىڭ كوزىن كورىپ، ءسوزىن ەستىگەن زامانداستارىنىڭ ەستەلىگى مەن سىر-سۇحباتىن تاسپاعا ءتۇسىرىپ وتىر.
ۇجىمنىڭ العاشقى تاڭداۋى - اسانالى ءاشىموۆ. بۇل دەرەكتى فيلمدە كەيىپكەردىڭ ءوز اۋزىنان تۇلعا بولىپ قالىپتاسۋ جولىنداعى ەڭ ماڭىزدى، ەڭ اسەرلى ساتتەر باياندالادى.
بۇعان دەيىن Jibek Joly تەلەارناسى Silk Way Prime برەندىمەن حالىقارالىق نارىققا شىققانىن جازعان ەدىك.