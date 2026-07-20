تەلەارنالار مەن راديو حابار تاراتۋ 22-شىلدەدە ۋاقىتشا توقتاتىلادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا تەلەارنالار مەن راديوستانتسيالار حابار تاراتۋىن ۋاقىتشا توقتاتادى. بۇل جوسپارلى پروفيلاكتيكالىق جۇمىستار جۇرگىزۋگە بايلانىستى. بۇل تۋرالى ۇلتتىق وپەراتور «قازتەلەراديو» حابارلادى.
- وسىعان بايلانىستى 22-شىلدە كۇنى استانا ۋاقىتىمەن ساعات 03:00-دەن 17:00-گە دەيىن ەلىمىز بويىنشا ۇلتتىق جەرسەرىكتىك، ەفيرلىك سيفرلىق جانە انالوگتىق تەلەراديو حابارلارىن تاراتۋ جەلىلەرىندە تەلەارنالار مەن راديوستانسيالاردىڭ بەرىلىسى ۋاقىتشا توقتاتىلادى. بۇل جۇمىستاردى جۇرگىزۋ بولاشاقتا تۇراقتى ءارى ساپالى حابار تاراتۋدى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن قاجەت. ۋاقىتشا قولايسىزدىقتار ءۇشىن كەشىرىم وتىنەمىز، - دەلىنگەن حابارلامادا.