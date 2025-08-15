ق ز
    10:05, 15 - تامىز 2025 | GMT +5

    تەكسەرىستەن كەيىن ناتيجە بار ما: الاكول جاعاجايىنداعى جاعداي قانداي

    سەمەي. KAZINFORM - Kazinform ءتىلشىسى اباي وبلىسى ماقانشى اۋدانىنداعى الاكول دەمالىس ورنىنا ارنايى بارىپ، فوتورەپورتاج جاساپ قايتتى.

    Тексерістен кейін нәтиже бар ма: Алакөл жағажайындағы жағдай қандай
    فوتو: تالعاتجان مۇحامەتبەك ۇلى/kazinform

    جاز شىعا سالىسىمەن الاكول جاعاسىنا اعىلاتىن حالىق قاراسى كوپ. تامىز ايىندا دا سول. سۋى تۇزدى، بالشىعى شيپالى كولگە وتباسىمەن كەلەتىندەر كوپ. دەمالىس بازالارىنىڭ بىرىنە جايعاسىپ، ورامالدارىن يىققا ءىلىپ، جاعاعا قاراي تارتادى.

    ءبىراق وسى دەمالىس ورنىندا تۋريستەرگە قانشالىقتى جاعداي جاسالعان؟ پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ الاكولدىڭ دەمالۋشىلاردى قارسى الۋعا دايىندىعى تومەندىگىن ايتقان سىنىنان كەيىن مۇندا قانداي وزگەرىس بار؟ وسىنى كورۋ ءۇشىن كول جاعاسىنا ارنايى تابان تىرەدىك.

    ەڭ اۋەلى كۇندىز ارباتقا باردىق. ورتاسىندا كۇننەن كولەگەيلەپ تۇراتىن شاتىرى بار ورىندىقتار، ال ەكى شەتىندە ءتۇرلى تاعام مەن تاتتىلەردى ۇسىناتىن ساۋدا ورىندارى ورنالاسقان بۇل ارباتتا ادام نەگىزىنەن قاس قارايعاندا كوبەيەدى. سەبەبى كۇن شىعىپ تۇرعاندا ەلدىڭ ءبارىن جاعالاۋدان ىزدەيسىز.

    Алакөл
    فوتو: تالعاتجان مۇحامەتبەك ۇلى/kazinform

    اربات ءىشى تازا. ءار بۇرىشتا قوقىس سالعىشتار تۇر.

    Алакөл
    فوتو: تالعاتجان مۇحامەتبەك ۇلى/kazinform
    Алакөл
    فوتو: تالعاتجان مۇحامەتبەك ۇلى/kazinform
    Алакөл
    فوتو: تالعاتجان مۇحامەتبەك ۇلى/kazinform
    Алакөл
    فوتو: تالعاتجان مۇحامەتبەك ۇلى/kazinform

    اجەتحانانىڭ قايدا ەكەنى جازىلعان تاقتايشالاردى بايقادىق. 

    Алакөл
    فوتو: تالعاتجان مۇحامەتبەك ۇلى/kazinform

    بۇرىن ءار جەردە تۇراتىن كاۋاپحانالار ازايعان. ونىڭ ورنىنا بالمۇزداق، سالقىنداتىلعان ءتاتتى سۋسىندار، ۆافلي مەن فاست- فۋد ساۋداسى قىزىپ تۇر.

    Алакөл
    فوتو: تالعاتجان مۇحامەتبەك ۇلى/kazinform

    تۋريستىك پوليتسيا بەكەتتەرى تۇرعانىمەن ىشىندە دە، سىرتىندا دا ساقشىلاردى كورمەدىك.

    Алакөл
    فوتو: تالعاتجان مۇحامەتبەك ۇلى/kazinform
    Алакөл
    فوتو: تالعاتجان مۇحامەتبەك ۇلى/kazinform

    بالكىم سودان دا شىعار، جول ەرەجەسىن ساقتامايتىن جۇرگىزۋشىلەردى كوزىمىز شالدى. مىسالى، بۇل كولىك جاياۋ جۇرگىنشىلەر جۇرەتىن جولمەن ەمىن-ەركىن كەلە جاتىر.

    Алакөл
    فوتو: تالعاتجان مۇحامەتبەك ۇلى/kazinform

    جالپى اربات ءىشى تازا بولعانىمەن جەردە جاتقان قوقىس تا جوق ەمەس.

    қоқыс
    فوتو: تالعاتجان مۇحامەتبەك ۇلى/kazinform
    қоқыс
    فوتو: تالعاتجان مۇحامەتبەك ۇلى/kazinform

    بىرنەشە مەتر سايىن كيىم اۋىستىراتىن ورىندار تۇر. جالپى مۇندا بارلىعى 25 كيىم اۋىستىراتىن ورىن بار ەكەن.

    Алакөл. Киім ауыстыратын орын
    فوتو: تالعاتجان مۇحامەتبەك ۇلى/kazinform

    اجەتحانانىڭ قايدا ەكەنىن باعىت بەرگەن تاقتايشالار ارقىلى تاپتىق. كىرۋ باعاسى - 100 تەڭگە. قولما- قول اقشاڭىز بولماسا ءموبيلدى اۋدارىم جاساۋعا بولادى.

    бағыт
    فوتو: تالعاتجان مۇحامەتبەك ۇلى/kazinform
    әжетхана
    فوتو: تالعاتجان مۇحامەتبەك ۇلى/kazinform

    ىشىنە كىرىپ كوردىك. تازا. اجەتحانا قاعازى بار. قول جۋاتىن سۇيىق سابىن دا تۇر. ءبىراق اجەتحانا سانىن تاعى ارتتىرۋ كەرەك سەكىلدى. 

    әжетхана
    فوتو: تالعاتجان مۇحامەتبەك ۇلى/kazinform

    وبلىس اكىمدىگى بيىل جاعالاۋداعى سانيتارلىق توراپتار سانى 8-دەن 18-گە دەيىن كوبەيتىلەتىندىگىن مالىمدەگەن. استە دۇرىس. سەبەبى ءبىر اجەتحاناعا ءبىرشاما كەزەك قالىپتاسىپ قالادى. ونىڭ ۇستىنە اجەتحانالار اراسىنداعى قاشىقتىق تا ۇزاق.

    Алакөл
    فوتو: تالعاتجان مۇحامەتبەك ۇلى/kazinform

    الاكولدە ءتۇرلى اتتراكسيوندارعا وتىرۋعا بولادى. ءبىراق باعالارى قىمباتتاۋ كورىندى. مىسالى، اققۋعا وتىرىپ اينالاتىن مىنا اتتراكسيوننىڭ باعاسى ادام باسىنا - 2 مىڭ تەڭگە.

    Аттракцион
    فوتو: تالعاتجان مۇحامەتبەك ۇلى/kazinform
    аттракцион
    فوتو: تالعاتجان مۇحامەتبەك ۇلى/kazinform
    аттракцион
    فوتو: تالعاتجان مۇحامەتبەك ۇلى/kazinform

    ال كول جاعاسىنداعى جۇرت قاراسى قالىڭ. ايتپاسا دا تۇسىنىكتى، ەلدىڭ ءبارى سۋعا شومىلىپ، كۇنگە قىزدىرىنىپ جاتىر.

    жағажай
    فوتو: تالعاتجان مۇحامەتبەك ۇلى/kazinform
    жағажай
    فوتو: تالعاتجان مۇحامەتبەك ۇلى/kazinform

    قايىققا، كاتامارانعا، كاتەرگە وتىرۋعا بولادى.

    катамаран
    فوتو: تالعاتجان مۇحامەتبەك ۇلى/kazinform
    ойын
    فوتو: تالعاتجان مۇحامەتبەك ۇلى/kazinform

    ءتىپتى تۇيەمەن قىدىرتاتىندار دا ءجۇر.

    түйе
    فوتو: تالعاتجان مۇحامەتبەك ۇلى/kazinform

    كەشكە قاراي ارباتقا تاعى كەلدىك. باعانا ايتقانىمىزداي، كۇندىزگە قاراعاندا ادام قاراسى كۇرت كوبەيگەن.

    Түнгі Алакөл
    فوتو: تالعاتجان مۇحامەتبەك ۇلى/kazinform
    Түнгі Алакөл
    فوتو: تالعاتجان مۇحامەتبەك ۇلى/kazinform
    Түнгі Алакөл
    فوتو: تالعاتجان مۇحامەتبەك ۇلى/kazinform

    كاراوكەدە ءان ايتىپ، ساداق اتىپ، ۇلتتىق كيىم كيىپ فوتوعا تۇسۋگە جانە اقشا ۇتىپ الۋعا بولاتىن ويىندار ويناۋعا مۇمكىندىك بار.

    سۋرەتشىگە اقشا تولەسەڭىز سۋرەتىڭىزدى ايناداي قىلىپ سالىپ بەرەدى.

    сурет салу
    فوتو: تالعاتجان مۇحامەتبەك ۇلى/kazinform

    بالالار ءۇشىن دە قىزىقتىڭ ءتۇرى مول.

    Балалар Алакөлде
    فوتو: تالعاتجان مۇحامەتبەك ۇلى/kazinform
    Балалар Алакөлде
    فوتو: تالعاتجان مۇحامەتبەك ۇلى/kazinform
    Балалар ойыны
    فوتو: تالعاتجان مۇحامەتبەك ۇلى/kazinform

    ساۋدانىڭ ءسانىن كەلتىرىپ جاتقاندار جەتەرلىك. ويىنشىقتار، كادەسىيلار، تۇيە جۇنىنەن تىگىلگەن كيىم-كەشەك، تابيعي تاستاردان جاسالعان اشەكەيلەر كوز تارتادى.

    Алакөлдегі сауда
    فوتو: تالعاتجان مۇحامەتبەك ۇلى/kazinform
    Алакөлдегі сауда
    فوتو: تالعاتجان مۇحامەتبەك ۇلى/kazinform

    P/S: قورىتا ايتقاندا، الاكولدە وڭ وزگەرىستەر بارىن بايقادىق. دەسە دە ءالى ورنى تولۋى ءتيىس ولقىلىقتار جوق ەمەس. ايتپاقشى، كۇندىز پوليتسەيلەر بايقالماعانىمەن كەشكە تولىپ ءجۇردى. ءبىر ماس ادامدى ءتورت ساقشىنىڭ اكەتىپ بارا جاتقانىن كوردىك. دەمالۋشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگى قامتاماسىز ەتىلىپ، تازالىق ساقتالىپ، اجەتحانالار سانى كوبەيسە - الاكول جاعاسىنا اعىلاتىن تۋريست سانى ارتا بەرەرى ءسوزسىز.

    اۆتور

    تالعاتجان مۇحامەتبەك ۇلى

