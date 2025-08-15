تەكسەرىستەن كەيىن ناتيجە بار ما: الاكول جاعاجايىنداعى جاعداي قانداي
سەمەي. KAZINFORM - Kazinform ءتىلشىسى اباي وبلىسى ماقانشى اۋدانىنداعى الاكول دەمالىس ورنىنا ارنايى بارىپ، فوتورەپورتاج جاساپ قايتتى.
جاز شىعا سالىسىمەن الاكول جاعاسىنا اعىلاتىن حالىق قاراسى كوپ. تامىز ايىندا دا سول. سۋى تۇزدى، بالشىعى شيپالى كولگە وتباسىمەن كەلەتىندەر كوپ. دەمالىس بازالارىنىڭ بىرىنە جايعاسىپ، ورامالدارىن يىققا ءىلىپ، جاعاعا قاراي تارتادى.
ءبىراق وسى دەمالىس ورنىندا تۋريستەرگە قانشالىقتى جاعداي جاسالعان؟ پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ الاكولدىڭ دەمالۋشىلاردى قارسى الۋعا دايىندىعى تومەندىگىن ايتقان سىنىنان كەيىن مۇندا قانداي وزگەرىس بار؟ وسىنى كورۋ ءۇشىن كول جاعاسىنا ارنايى تابان تىرەدىك.
ەڭ اۋەلى كۇندىز ارباتقا باردىق. ورتاسىندا كۇننەن كولەگەيلەپ تۇراتىن شاتىرى بار ورىندىقتار، ال ەكى شەتىندە ءتۇرلى تاعام مەن تاتتىلەردى ۇسىناتىن ساۋدا ورىندارى ورنالاسقان بۇل ارباتتا ادام نەگىزىنەن قاس قارايعاندا كوبەيەدى. سەبەبى كۇن شىعىپ تۇرعاندا ەلدىڭ ءبارىن جاعالاۋدان ىزدەيسىز.
اربات ءىشى تازا. ءار بۇرىشتا قوقىس سالعىشتار تۇر.
اجەتحانانىڭ قايدا ەكەنى جازىلعان تاقتايشالاردى بايقادىق.
بۇرىن ءار جەردە تۇراتىن كاۋاپحانالار ازايعان. ونىڭ ورنىنا بالمۇزداق، سالقىنداتىلعان ءتاتتى سۋسىندار، ۆافلي مەن فاست- فۋد ساۋداسى قىزىپ تۇر.
تۋريستىك پوليتسيا بەكەتتەرى تۇرعانىمەن ىشىندە دە، سىرتىندا دا ساقشىلاردى كورمەدىك.
بالكىم سودان دا شىعار، جول ەرەجەسىن ساقتامايتىن جۇرگىزۋشىلەردى كوزىمىز شالدى. مىسالى، بۇل كولىك جاياۋ جۇرگىنشىلەر جۇرەتىن جولمەن ەمىن-ەركىن كەلە جاتىر.
جالپى اربات ءىشى تازا بولعانىمەن جەردە جاتقان قوقىس تا جوق ەمەس.
بىرنەشە مەتر سايىن كيىم اۋىستىراتىن ورىندار تۇر. جالپى مۇندا بارلىعى 25 كيىم اۋىستىراتىن ورىن بار ەكەن.
اجەتحانانىڭ قايدا ەكەنىن باعىت بەرگەن تاقتايشالار ارقىلى تاپتىق. كىرۋ باعاسى - 100 تەڭگە. قولما- قول اقشاڭىز بولماسا ءموبيلدى اۋدارىم جاساۋعا بولادى.
ىشىنە كىرىپ كوردىك. تازا. اجەتحانا قاعازى بار. قول جۋاتىن سۇيىق سابىن دا تۇر. ءبىراق اجەتحانا سانىن تاعى ارتتىرۋ كەرەك سەكىلدى.
وبلىس اكىمدىگى بيىل جاعالاۋداعى سانيتارلىق توراپتار سانى 8-دەن 18-گە دەيىن كوبەيتىلەتىندىگىن مالىمدەگەن. استە دۇرىس. سەبەبى ءبىر اجەتحاناعا ءبىرشاما كەزەك قالىپتاسىپ قالادى. ونىڭ ۇستىنە اجەتحانالار اراسىنداعى قاشىقتىق تا ۇزاق.
الاكولدە ءتۇرلى اتتراكسيوندارعا وتىرۋعا بولادى. ءبىراق باعالارى قىمباتتاۋ كورىندى. مىسالى، اققۋعا وتىرىپ اينالاتىن مىنا اتتراكسيوننىڭ باعاسى ادام باسىنا - 2 مىڭ تەڭگە.
ال كول جاعاسىنداعى جۇرت قاراسى قالىڭ. ايتپاسا دا تۇسىنىكتى، ەلدىڭ ءبارى سۋعا شومىلىپ، كۇنگە قىزدىرىنىپ جاتىر.
قايىققا، كاتامارانعا، كاتەرگە وتىرۋعا بولادى.
ءتىپتى تۇيەمەن قىدىرتاتىندار دا ءجۇر.
كەشكە قاراي ارباتقا تاعى كەلدىك. باعانا ايتقانىمىزداي، كۇندىزگە قاراعاندا ادام قاراسى كۇرت كوبەيگەن.
كاراوكەدە ءان ايتىپ، ساداق اتىپ، ۇلتتىق كيىم كيىپ فوتوعا تۇسۋگە جانە اقشا ۇتىپ الۋعا بولاتىن ويىندار ويناۋعا مۇمكىندىك بار.
سۋرەتشىگە اقشا تولەسەڭىز سۋرەتىڭىزدى ايناداي قىلىپ سالىپ بەرەدى.
بالالار ءۇشىن دە قىزىقتىڭ ءتۇرى مول.
ساۋدانىڭ ءسانىن كەلتىرىپ جاتقاندار جەتەرلىك. ويىنشىقتار، كادەسىيلار، تۇيە جۇنىنەن تىگىلگەن كيىم-كەشەك، تابيعي تاستاردان جاسالعان اشەكەيلەر كوز تارتادى.
P/S: قورىتا ايتقاندا، الاكولدە وڭ وزگەرىستەر بارىن بايقادىق. دەسە دە ءالى ورنى تولۋى ءتيىس ولقىلىقتار جوق ەمەس. ايتپاقشى، كۇندىز پوليتسەيلەر بايقالماعانىمەن كەشكە تولىپ ءجۇردى. ءبىر ماس ادامدى ءتورت ساقشىنىڭ اكەتىپ بارا جاتقانىن كوردىك. دەمالۋشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگى قامتاماسىز ەتىلىپ، تازالىق ساقتالىپ، اجەتحانالار سانى كوبەيسە - الاكول جاعاسىنا اعىلاتىن تۋريست سانى ارتا بەرەرى ءسوزسىز.
اۆتور
تالعاتجان مۇحامەتبەك ۇلى