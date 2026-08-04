ەتكە دەگەن سۇرانىس ارتتى: الەمدەگى جاعداي قازاقستانعا قالاي اسەر ەتتى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىنگى باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ءمينيسترى ارمان شاققاليەۆ ەت باعاسىنا قانداي فاكتورلار اسەر ەتىپ وتىرعانىن ءتۇسىندىردى.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، باعانىڭ وسۋىنە قاراماستان، نارىقتاعى جاعداي تۇراقتى كۇيىندە قالىپ وتىر.
- بۇگىندە باعا ديناميكاسى قالىپتى ءوسۋ دەڭگەيىن بايقاتتى. ءوسىم بار، ءبىراق ول بىركەلكى دەڭگەيدە. ەڭ باستىسى - ساتىلىمدا ەت بار. ماسەلەن، ءبىز وتكەن دەمالىس كۇندەرى نارىقتاعى باعاعا مونيتورينگ جۇرگىزدىك: سۇيەكتى سيىر ەتىنىڭ باعاسى - 3700 تەڭگە. بولشەك ساۋدا جەلىلەرىندە باعا ءسال جوعارىلاۋ. اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىمەن بىرلەسە وتىرىپ، نەگىزگى ماسەلەلەردى شەشىپ جاتىرمىز، - دەدى ا. شاققاليەۆ.
مينيستر ينفلياتسيانىڭ سەبەپتەرىنىڭ ءبىرى رەتىندە شەتەلدىك نارىقتارداعى، سونىڭ ىشىندە تاياۋ شىعىستاعى وقيعالاردى اتاپ ءوتتى.
- باعانىڭ ءوسۋ سەبەپتەرى بەلگىلى. قازىرگى ۋاقىتتا ەتكە دەگەن جالپى سۇرانىستىڭ وتە جوعارى ەكەنىن بايقاپ وتىرمىز. بىلتىر دۇنيەجۇزىلىك ازىق-تۇلىك ۇيىمىنىڭ سيىر ەتىن الەمدىك تۇتىنۋعا قاتىستى دەرەكتەرىن زەردەلەدىك. پارسى شىعاناعىنداعى وقيعالار قوي ەتى باعاسىنىڭ قۇبىلمالىلىعىنا اسەر ەتتى. دەگەنمەن قازىرگى كەزدە باعانىڭ كۇرت اۋىتقۋى بايقالعان جوق. باعالار راسىمەن دە وزگەرىپ تۇرادى، ءبىراق جالپى العاندا تۇراقتى جانە قازىرگى ۋاقىتتا مال شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن جەتكىزۋدە ەشقانداي ىركىلىس جوق، - دەدى ۆەدومستۆو باسشىسى.
ەت ونىمىنە دەگەن جاھاندىق سۇرانىستىڭ جوعارى بولۋى باعانىڭ وسۋىنە جانە قوي ەتىن تۇتىنۋ كولەمىنىڭ ارتۋىنا دا ىقپال ەتتى.
- شىنىندا دا، قىتاي مەن افريكادا تۇتىنۋ ايتارلىقتاي ارتتى. جالپى العاندا، بۇكىل الەمدە سۇرانىس وزگەرىپ جاتىر. ەلىمىز جاھاندىق پروتسەستەردىڭ اجىراماس بولىگى ەكەنى تۇسىنىكتى. ەگەر وزبەكستاندا سۇرانىس ارتسا، وندا بيزنەس وكىلدەرى سول نارىقتى تاڭدايتىن بولادى. باعا تەك تۇتىنۋشى ءۇشىن عانا ەمەس، سونىمەن قاتار ءوندىرۋشى ءۇشىن دە ءادىل بولۋى ءتيىس دەپ ءاردايىم ايتىپ كەلەمىز. بۇل تەپە-تەڭدىكتى نارىق قالىپتاستىرادى. سوندىقتان ەكسپورتقا دەگەن سۇرانىس جوعارى، ياعني بۇل جاعداي باعانىڭ قۇبىلۋىنا اسەر ەتەدى، - دەپ ءتۇسىندىردى مينيستر.