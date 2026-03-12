تەك بىلتىردىڭ وزىندە 3,6 ميلليون ادام مەملەكەت ەسەبىنەن تەگىن ءدارى-دارمەك الدى - توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ جۇيەسى ءتيىمدى جۇمىس ىستەپ تۇرعانىن جانە جۇمىسسىز قالعان، اسىراۋشىدان ايرىلعان جانە ەڭبەككە جارامسىز ادامدارعا ارنايى كومەك بەرىلەتىنىن ايتتى.
- مەن مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنە كۇش كورسەتكەن ادامداردى قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋ تۋرالى زاڭعا جىل باسىندا قول قويدىم. تاۋەلسىز مەملەكەتتەر دوستاستىعى ەلدەرىنىڭ كوبىندە مۇنداي نورما جوق.
سونىمەن قاتار باسقا ەلدەرمەن سالىستىرعاندا قازاقستان حالقىنا اقىسىز مەديتسينالىق كومەك الۋعا زاڭمەن كەپىلدىك بەرىلگەن. تەك بىلتىردىڭ وزىندە 3,6 ميلليون ادام مەملەكەت ەسەبىنەن اقىسىز ءدارى- دارمەك العان.
ەلىمىزدە الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ جۇيەسى ءتيىمدى جۇمىس ىستەپ تۇر. جۇمىسسىز قالعان، اسىراۋشىدان ايرىلعان جانە ەڭبەككە جارامسىز ادامدارعا ارنايى كومەك بەرىلەدى، - دەدى ول.
بيىل وسىنداي الەۋمەتتىك تولەمدەردىڭ كولەمى 10 پايىزعا ۇلعايدى.
- بۇگىنگە دەيىن 660 مىڭنان استام ادامعا شامامەن 70 ميلليارد تەڭگە قارجىلاي قولداۋ كورسەتىلدى. وسى جىلى جاردەماقىنىڭ بارلىق ءتۇرىنىڭ، بازالىق جانە ورتاق زەينەتاقىنىڭ مولشەرى 10 پايىزعا كوبەيدى.
مۇنىڭ ءبارى - قازاقستاندا دۇنيەگە كەلگەننەن باستاپ ءومىر بويى بەرىلەتىن الەۋمەتتىك كومەكتىڭ ازداعان بولىگى عانا.
وكىنىشكە قاراي، مەملەكەتتىڭ مۇنداي قولداۋىن كوپشىلىك ءتيىستى دەڭگەيدە باعالاي بەرمەيدى، ونى سولاي بولۋعا مىندەتتى دەپ قابىلدايدى، اسپاننان شۇعا جاۋعانداي كورەدى.
حالىقارالىق ساراپشىلار ۇكىمەتتەرگە قوعامدا جالقاۋلىق بەلەڭ الىپ، ازاماتتاردىڭ جۇمىس قابىلەتىنىڭ تومەندەۋى مۇمكىن ەكەنى تۋرالى ەسكەرتۋدە، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت كەيبىر ار-ۇياتى جوق ادامدار، قاراپايىم تىلمەن ايتقاندا، الاياقتار، ەشقانداي قۇقىعى بولماسا دا الەۋمەتتىك كومەك الۋدىڭ قىلمىستىق جولدارىن جاساعانىن ايتتى.
- ايتپاقشى، جاقىندا ايگىلى يلون ماسك وسى تاقىرىپتا ءسوز سويلەپ، الەۋمەتتىك جۇيەلەردەگى «شەكتەن تىس جومارتتىقتىڭ» زيانىن جەتكىزدى. وسى تەكتەس بولجامدار مەن مالىمدەمەلەردى ءجيى كورەمىز.
سونىمەن قاتار كەيبىر ار-ۇياتى جوق ادامدار، قاراپايىم تىلمەن ايتقاندا، الاياقتار، ەشقانداي قۇقىعى بولماسا دا الەۋمەتتىك كومەك الۋدىڭ قىلمىستىق جولدارىن جاساعان. بۇل جونىندە بۇعان دەيىن دە ايتقانمىن.
مۇنداي قىلمىسكەرلەر ەڭ اۋەلى مەملەكەتتىك قولداۋعا شىن مۇقتاج جانداردى توناپ وتىر. سوندىقتان الەۋمەتتىك كومەكتى ءتيىستى ادرەسىنە جەتكىزۋ ءۇشىن اۋقىمدى جۇمىس جۇرگىزەمىز.
شەتەلدىكتەر ەلىمىزدەگى الەۋمەتتىك قولداۋ جۇيەسى وسىنشاما جوعارى دەڭگەيدە ەكەنىنە تاڭ قالادى. سەبەبى مۇنداي كومەك كەز كەلگەن ەلدە كورسەتىلە بەرمەيدى. اشىعىن ايتساق، كەيبىر مەملەكەتتەر وسىنداي قولداۋ جاساۋعا قۇلىقتى ەمەس، - دەدى توقايەۆ.