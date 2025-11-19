Time جۋرنالىنىڭ «جىل ادامى» اتاعىن جاساندى ينتەللەكت جەڭىپ الۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - جاساندى ينتەللەكت «جىل ادامى» اتاعىن جەڭىپ الۋى مۇمكىن. Polymarket بۋكمەكەرلىك پلاتفورماسىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، ونىڭ مۇمكىندىگى 36 پايىز دەپ باعالانىپ وتىر.
بۇل ج ي- ءدى ريم پاپاسى ليەۆ XIV جانە سەم التمان سياقتى ۇمىتكەرلەردەن ىلگەرىلەتىپ تۇر، دەپ حابارلايدى Polymarket.
مۇمكىندىگى جوعارى ۇمىتكەرلەر اراسىندا Nvidia كومپانياسىنىڭ باس ديرەكتورى جانە نەگىزىن قالاۋشى دجەنسەن حۋانگ بار، ونىڭ جەڭىسكە جەتۋ مۇمكىندىگى ازىرگە 17 پايىز دەپ باعالانىپ وتىر. ريم پاپاسى ليەۆ XIV شامامەن 14 پايىز، ال OpenAI كومپانياسىنىڭ باس ديرەكتورى سەم التمان شامامەن 8 پايىز داۋىس جيناۋى مۇمكىن.
امەريكالىق Time جۋرنالى جىل سايىن ءوزىنىڭ «جىل ادامىن» تاڭدايدى.
2021-جىلدىڭ جەلتوقسانىندا يلون ماسك Time جۋرنالىنىڭ «جىل ادامى» اتاندى. بۇل ونىڭ جەردەگى جانە ودان تىس جەرلەردەگى ومىرگە كەڭىنەن اسەر ەتۋىمەن، سونداي-اق SpaceX پەن Tesla كومپانيالارىنداعى باسشىلىعىمەن بايلانىستى بولدى جانە ونىڭ بايلىعىنىڭ ارتۋىنا ىقپال ەتتى.
ال 2024-جىلى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ جەڭىسكە جەتتى.
ءبىز بۇعان دەيىن جاساندى ينتەللەكت ەلەكتر ەنەرگياسى سالاسىنا قالاي اسەر ەتەتىنىن جازعان ەدىك.