TikTok الكوگولدەن دە قاۋىپتى بولىپ شىقتى
استانا. KAZINFORM - سوڭعى جىلدارى پسيحولوگتار مەن نەيروبيولوگتار ادام ميىنا اسەر ەتەتىن جاڭا قاۋىپكە نازار اۋدارىپ وتىر. بۇرىن تاۋەلدىلىك تۋرالى ءسوز قوزعالعاندا، ادەتتە الكوگولدى، قۇمار ويىنداردى نەمەسە تەمەكىنى ايتاتىنبىز.
ال قازىر سولاردىڭ قاتارىنا الەۋمەتتىك جەلىلەردەگى قىسقا ۆيدەولار قوسىلدى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
اسىرەسە TikTok-تاعى بىرنەشە سەكۋندتىق روليكتەر ميعا ەرەكشە كۇشتى اسەر ەتەدى. ءاربىر سۆايپ - جاڭا «سىياقى»، دوفاميننىڭ كەزەكتى دوزاسى. باسىندا مۇنىڭ ءبارى كوڭىل كوتەرۋ سياقتى كورىنەدى: ءبي بيلەگەندەر، كۇلكىلى مەمدەر، مىسىقتار مەن قىزىقتى ساتتەر. ءبىراق ادام مۇنداي «ميكرودوزالارعا» ۇيرەنگەن سايىن، قاراپايىم قۋانىشتار - كىتاپ وقۋ، سەرۋەندەۋ نەمەسە دوستارمەن اڭگىمەلەسۋ تارتىمدىلىعىن جوعالتا باستايدى.
عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، بۇل قۇبىلىس ناشاقورلىققا ۇقسايدى: ستيمۋل كوبەيگەن سايىن مي از قاناعات الادى، سەزىمتالدىق تومەندەيدى. ەڭ قاۋىپتىسى - ۇيىقتار الدىندا باستالاتىن ادەت. تۇنگى سكروللينگ ادامنىڭ ۇيقىسىن بۇزادى، جۇيكەنى شارشاتادى، ال تاڭەرتەڭ جۇمىسقا نەمەسە ساباققا دەن قويۋ قيىنعا سوعادى.
زەرتتەۋلەر كورسەتكەندەي، TikTok-تاعى قىسقا كونتەنت پرەفرونتالدى قىرتىستى - ادامنىڭ زەيىن مەن ءوزىن-ءوزى باقىلاۋىنا جاۋاپ بەرەتىن مي بولىگىن شامادان تىس جۇكتەيدى. ناتيجەسىندە «تاعى ءبىر ۆيدەو عانا كورىپ الايىن» دەگەن وي ادەتكە، ال ادەت - تاۋەلدىلىككە اينالادى.
بۇل - جاي ۋاقىت وتكىزۋ ەمەس، ءبىزدىڭ ميىمىزدى وزگەرتەتىن قاۋىپتى مەحانيزم. سوندىقتان مامانداردىڭ كەڭەسى قاراپايىم: تۇنگى سكروللينگكە جول بەرمەڭىز. ۇيقىنىڭ ورنىنا تەلەفونعا بايلانىپ قالۋ - دەنساۋلىعىڭىز بەن ءومىر ساپاسىنا تىكەلەي قاۋىپ.
ءبىر بوكال شاراپتان دا قاۋىپتى
الكوگولدىڭ اسەرى بەلگىلى: ىشكەن سوڭ اعزا بىردەن ونىڭ سالدارىمەن كۇرەسە باستايدى. ال TikTok-تا ءبارى باسقاشا - ول دوفاميندى شەكسىز مولشەردە «قۇيىپ وتىرادى». بۇل كادىمگى سيفرلىق ماساڭدىققا ۇقسايدى، ءبىراق ءۇزىلىسسىز. ۋاقىت وتە كەلە مي سمارتفونسىز ءلاززات الۋدى ۇمىتىپ، ادەتتەگى قۋانىشتار تارتىمسىز بولا باستايدى.
عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، ەڭ قاۋىپتى ءسات ۇيىقتار الدىندا بولادى. ۇيىقتار الدىنداعى سكروللينگ اعزانىڭ تابيعي بيوريتمىن بۇزادى: ەكراننان شىعاتىن جارىق مەلاتونيننىڭ بولىنۋىنە كەدەرگى جاسايدى، ال ۇزدىكسىز ەموتسيالىق تولقىن ميعا تىنىشتىق بەرمەيدى. سونىڭ سالدارىنان تاڭەرتەڭ ادام سەرگەك ويانبايدى، ەستە ساقتاۋ قابىلەتى السىرەيدى، ال سوزىلمالى شارشاۋ ءومىردىڭ ءبىر بولىگىنە اينالادى.
قالاي تاۋەلدى بولىپ قالماۋعا بولادى؟
نەيروبيولوگتار قىسقا ۆيدەولاردى كادىمگى قۋاتتى ستيمۋلياتور رەتىندە قابىلداۋدى ۇسىنادى. مىنا قاراپايىم ەرەجەلەردى ۇستانۋعا تىرىسىڭىز:
قوسىمشاعا تايمەر قويىڭىز؛
ءار جارتى ساعات سايىن ءۇزىلىس جاساڭىز؛
ۇيىقتاردان كەم دەگەندە ءبىر ساعات بۇرىن تەلەفوندى شەتكە قويىڭىز؛
سەرۋەندەۋ، سپورتپەن اينالىسۋ، كىتاپ وقۋ، جاقىندارمەن اڭگىمەلەسۋ.
ەگەر وسى قاراپايىم قاعيدالاردى ەلەمەسەك، TikTok ەڭ قىمبات قازىنادان - ەكراننان تىس ءومىردىڭ قۋانىشىن سەزىنۋ قابىلەتىنەن ايىرادى.