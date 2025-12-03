The Ring: جانىبەك ءالىمحان ۇلى دوپينگ تەستتەن وتپەي قالدى
استانا. قازاقپارات - WBO جانە IBF تۇجىرىمدارى بويىنشا ورتا سالماقتاعى الەم چەمپيونى جانىبەك ءالىمحان ۇلى كەزەكتى جەكپە-جەگى الدىنداعى دوپينگ تەستىنەن وتپەي قالدى.
تانىمال امەريكالىق «The Ring magazine» كاسىپقوي بوكس باسىلىمىنىڭ حابارلاۋىنشا، جانىبەك ءالىمحان ۇلى VADA سىناعىنان كەيىن ونىمدىلىكتى ارتتىراتىن ءدارىنى قولدانعانى تۋرالى جاعىمسىز قورىتىندى شىعاردى.
وسىلايشا، وسى سەنبى كۇنگە جوسپارلانعان جانىبەك ءالىمحان ۇلى جانە ەريسلاندي لارا اراسىنداعى ورتا سالماقتاعى WBO ،IBF جانە WBA بەلبەۋلەرى ءۇشىن بىرىككەن تيتۋلدىق جەكپە-جەكتىڭ ءساتتى وتۋىنە ۇلكەن قاۋىپ ءتوندى.
وسىعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، قازاقستاندىق بوكسشى 12-قاراشا كۇنى دوپينگ سىناماسىن تاپسىرعان ەدى.
جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ ەريسلاندي لارامەن چەمپيوندىق جەكپە-جەگى رەسمي جاريالانعان بولاتىن.