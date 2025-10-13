ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    10:41, 13 - قازان 2025 | GMT +5

    تەحاستاعى اۋەجاي ماڭىندا ۇشاق اپاتقا ۇشىرادى

    استانا. KAZINFORM - تەحاس شتاتىنداعى فورت- ۋەرت قالاسىنىڭ اۋەجايى ماڭىندا ۇشاق قۇلادى، دەپ حابارلايدى Belta.

    Техастағы әуежай маңында ұшақ апатқа ұшырады
    Фото: Belta

    - فورت-ۋەرت ءورت ءسوندىرۋ ءبولىمى تاررانت وكرۋگىندەگى Business 287 دە حيكس اۋەجايىنىڭ ماڭىندا ۇشاق اپاتىن راستادى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.

    اپات سالدارىنان بىرنەشە جارتىلاي تىركەمە ورتەنگەن، الايدا زارداپ شەككەندەر تۋرالى ازىرگە اقپارات جوق.

    جەرگىلىكتى اقپارات قۇرالدارىنىڭ حابارلاۋىنشا، ۇشاق Mobile EHR دەنساۋلىق ساقتاۋ باعدارلامالىق قامتاماسىز ەتۋ كومپانياسىنا تيەسىلى بولعان. وعان 9 ادامعا دەيىن سىيادى.

    تەگ:
    الەم
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار