10:41, 13 - قازان 2025 | GMT +5
تەحاستاعى اۋەجاي ماڭىندا ۇشاق اپاتقا ۇشىرادى
استانا. KAZINFORM - تەحاس شتاتىنداعى فورت- ۋەرت قالاسىنىڭ اۋەجايى ماڭىندا ۇشاق قۇلادى، دەپ حابارلايدى Belta.
- فورت-ۋەرت ءورت ءسوندىرۋ ءبولىمى تاررانت وكرۋگىندەگى Business 287 دە حيكس اۋەجايىنىڭ ماڭىندا ۇشاق اپاتىن راستادى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
اپات سالدارىنان بىرنەشە جارتىلاي تىركەمە ورتەنگەن، الايدا زارداپ شەككەندەر تۋرالى ازىرگە اقپارات جوق.
جەرگىلىكتى اقپارات قۇرالدارىنىڭ حابارلاۋىنشا، ۇشاق Mobile EHR دەنساۋلىق ساقتاۋ باعدارلامالىق قامتاماسىز ەتۋ كومپانياسىنا تيەسىلى بولعان. وعان 9 ادامعا دەيىن سىيادى.