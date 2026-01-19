تەحاستا قازاق مادەني ورتالىعى جۇمىس ىستەيدى
تەحاس شتاتىندا قازاق مادەني ورتالىعى جۇمىس ىستەيدى. بۇل - وسى ايماقتا ۇلتتىق قۇندىلىقتارىمىزدى دارىپتەۋمەن اينالىسىپ كەلە جاتقان العاشقى ورىن.
مۇندا ۇلتتىق ناقىشتاعى كيىمدەر مەن اشەكەي-بۇيىمداردى تاماشالاپ، ءتول تاعامدارىمىزدان ءدام تاتىپ قانا قويماي ولاردى ساتىپ الۋعا دا بولادى. بىرەگەي ورتالىق ەلىن ساعىنعان وتانداستىرىمىزدان بولەك قازاقستان جايلى بىلگىسى كەلەتىن جانداردىڭ دا كوپتەپ كەلەتىن ورىنىنا اينالعان.
تەحاستىڭ حيۋستون قالاسى بەيرەسمي دەرەكتەر بويىنشا ا ق ش- تاعى قازاقتار ەڭ كوپ شوعىرلانعان شاھار. سول ايماقتىڭ سولتۇستىگىندەگى سپرينگ قالاشىعىندا امەريكاداعى العاشقى مادەني ورىن جۇمىس ىستەپ تۇر. 2024 -جىلدىڭ مامىرىندا اشىلعان مادەنيەت وشاعى بىلتىر جاڭا ءارى كەڭ عيماراتقا كوشىپ، امەريكالىقتارعا ءتول مادەنيەتىنىمىزدى كەشەندى تۇردە دارىپتەپ كەلەدى.
سالتانات بولات قىزى، جوبانىڭ نەگىزىن قالاۋشى:
- وسى Old Town Spring ءتى كورگەن كەزدە بايقادىم، ءارتۇرلى مەملەكەتتەردىڭ : انگليا، گەرمانيا، گوللانديا، برازيليا، تۇركيانىڭ دا دۇكەندەرى بار. تۋرا ءبىزدىڭ كورشىمىز. سوسىن وسى جەردە قازاقتىڭ ءبىر دۇكەنى بولۋى كەرەك دەگەن وي تۋىندادى. سونىمەن شەشىم قابىلداپ، ءبىر اپتادان كەيىن قازاقستانعا ۇشىپ كەتىپ، قولىمنان كەلگەنشە وسى دۇنيە-بۇيىمداردى الىپ كەلىپ، وسى دۇكەندى اشىپ كەتتىك.
قازاق حاۋستىڭ ىشىندەگى اشەكەي-بۇيىمدار، قولونەر تۋىندىلارى، ۇلتتىق جيھازدار مەن اس ءۇي جابدىقتارىنىڭ جينالۋىنا وسىنداعى قازاق دياسپوراسىنىڭ وكىلدەرى دە ۇلەس قوسقان. قازىر مۇندا شەت جەردە جۇرگەن قاراكوزدەرىمىزگە ارنالعان قازاق ءتىلى ساباعى دا ءوتىپ تۇرادى. وتانداستارىمىز باس قوسىپ، ءتۇرلى شارالار وتكىزە الادى. ال ەڭ باستىسى قازاقستان جايلى بىلگىسى كەلگەن وزگە ەلدىڭ ازاماتتارى ءتول مادەنيەتىمىزبەن تىكەلەي تانىسۋعا ايرىقشا مۇمكىندىك الىپ وتىر. شاشباۋ، شولپى، سىرعانىڭ ءتۇر- ءتۇرىن امەريكالىق قىز- كەلىنشەكتەر جەكە ءسان كوللەكتسياسىنا دا قوسا باستاعان. دومبىرانى العاش كورگەن جەرگىلىكتى مۋزىكانتتار قوس ىشەكتىڭ سيقىرىنا ءتانتى بولىپ، ارنايى ساتىپ الىپ تا كەتەدى ەكەن. ورتالىق ازياعا ءتان ءتاتتى- ءدامدىنى دە وسى جەردەن الۋعا بولادى. قازاقشا كىتاپ ىزدەسەڭىز دە، وسى جەردەن تاباسىز.
اۆتورلارى: ەردانا ەرجان ۇلى، ەندريۋ فانگ
https://24.kz