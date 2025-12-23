تەحاستا مەكسيكا اسكەري-تەڭىز كۇشتەرىنىڭ ۇشاعى اپاتقا ۇشىرادى
استانا. KAZINFORM - مەكسيكا اسكەري-تەڭىز كۇشتەرىنە تيەسىلى، مەديتسينالىق ميسسيا ورىندايتىن ۇشاق گالۆەستون ايماعىندا، تەحاس شتاتىندا قونۋعا بارا جاتقان كەزدە اپاتقا ۇشىرادى. بۇل تۋرالى The Daily News جازدى.
ۆەدومستۆو وقيعا بولعان سوڭ دەرەۋ ىزدەۋ جانە قۇتقارۋ حاتتامالارىن ا ق ش جەرگىلىكتى بيلىك ورگاندارىمەن بىرلەسە ىسكە قوسقانىن ناقتىلادى.
The Daily News باسىلىمىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، ۇشاق مونتەررەي (نۋەۆو-لەون شتاتى، مەكسيكا) مەن گالۆەستون اراسىندا رەيس ورىنداعان.
اپات Scouls حالىقارالىق اۋەجايىنا قونۋ كەزىندە، سوقىر تۇماننىڭ سالدارىنان بولعان تاياق تاستام جەردى كورۋ مۇمكىن ەمەس جاعدايدا بولعان.
ۇشاقتا بارلىعى سەگىز ادام بولعان - ەكى پيلوت جانە التى جولاۋشى، ونىڭ ىشىندە بالا بار. ۇشاق گالۆەستون شىعاناعىنا قۇلاعان.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ا ن-22 ۇشاعى يۆانوۆ وبلىسىندا اپاتقا ۇشىراپ، بورتتا جەتى ادام بولعانى حابارلانعان ەدى.