ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    22:28, 09 - قازان 2025 | GMT +5

    Tesla ەڭ ارزان ەلەكتروموبيلدەرىن شىعاردى

    استانا. KAZINFORM - كاسىپكەر يلون ماسكتىڭ مەنشىگىندەگى Tesla كومپانياسى تاريحىنداعى ەڭ قولجەتىمدى ەلەكتروكارلارىن تانىستىردى.

    Tesla
    Photo credit: Tesla's official X account

    بۇل تۋرالى The Verge پورتالىنا سىلتەمە جاساي وتىرىپ El.kz ينتەرنەت پورتالى حابارلايدى.

    كومپانيا Model 3 Standard ليفتبەگىن جانە Model Y Standard كروسسوۆەرىن تانىستىردى - بۇل بۇرىننان تانىمال مودەلدەردىڭ جەڭىلدەتىلگەن نۇسقالارى.

    ەكى كولىك تە 840 شاقىرىمعا دەيىن جۇرەتىن ەلەكترقوزعالتقىشپەن جابدىقتالعان، ال 100 ك م/ساع جىلدامدىققا 6,8 سەكۋندتا جەتەدى.

    باعانى تومەندەتۋ ماقساتىندا Tesla بىرنەشە فۋنكسيادان باس تارتقان: ەندى بۇل مودەلدەردە پانورامالىق توبە، جارىق پانەلدەرى، ارتقى قاتار ءۇشىن بولەك ديسپلەي جانە ەسىكتەر ماڭىنداعى جارىقتاندىرۋ جوق. سونىمەن قاتار اينانى ەلەكتررەتتەۋ جۇيەسى دە الىنىپ تاستالعان.

    تەگ:
    الەم
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار