22:28, 09 - قازان 2025 | GMT +5
Tesla ەڭ ارزان ەلەكتروموبيلدەرىن شىعاردى
استانا. KAZINFORM - كاسىپكەر يلون ماسكتىڭ مەنشىگىندەگى Tesla كومپانياسى تاريحىنداعى ەڭ قولجەتىمدى ەلەكتروكارلارىن تانىستىردى.
بۇل تۋرالى The Verge پورتالىنا سىلتەمە جاساي وتىرىپ El.kz ينتەرنەت پورتالى حابارلايدى.
كومپانيا Model 3 Standard ليفتبەگىن جانە Model Y Standard كروسسوۆەرىن تانىستىردى - بۇل بۇرىننان تانىمال مودەلدەردىڭ جەڭىلدەتىلگەن نۇسقالارى.
ەكى كولىك تە 840 شاقىرىمعا دەيىن جۇرەتىن ەلەكترقوزعالتقىشپەن جابدىقتالعان، ال 100 ك م/ساع جىلدامدىققا 6,8 سەكۋندتا جەتەدى.
باعانى تومەندەتۋ ماقساتىندا Tesla بىرنەشە فۋنكسيادان باس تارتقان: ەندى بۇل مودەلدەردە پانورامالىق توبە، جارىق پانەلدەرى، ارتقى قاتار ءۇشىن بولەك ديسپلەي جانە ەسىكتەر ماڭىنداعى جارىقتاندىرۋ جوق. سونىمەن قاتار اينانى ەلەكتررەتتەۋ جۇيەسى دە الىنىپ تاستالعان.