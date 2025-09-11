تەنگري كامپ: قازاق كيىز ءۇيى الەم ساحناسىندا
استانا. KAZINFORM - الەمگە ايگىلى Burning Man فەستيۆالىندە قازاقستان العاش رەت ەرەكشە ۇلگىدە تانىستىرىلدى. اسحات مۇرات باستاعان قازاقستاندىق ەنتۋزياستار Tengri Camp دەپ اتالاتىن ەتنو-لاگەر قۇرىپ، ۇلتتىق مادەنيەتىمىزدى الەمگە كورسەتتى.
- وتكەن جىلى ا ق ش-قا وقۋعا بارىپ قايتتىم. سول كەزدە مەنىڭ بارلىق پروفەسسورلارىم Burning Man فەستيۆالى تۋرالى ايتتى. ول فەستيۆالعا قاتىسىپ تا كوردىم. وتە قىزىق شارا. ونداعى اتموسفەرانى كورگەننەن كەيىن ءبىزدىڭ قازاقستاندىق تالانتتى جاستاردىڭ باسىن قوسىپ، ۇلتتىق يدەيامەن فەستيۆالعا بارا الامىز دەگەن شەشىمگە كەلدىم، - دەيدى Tengri Camp جوباسىنىڭ اۆتورى Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ «بۇگىن LIVe» باعدارلاماسىنا بەرگەن سۇحباتىندا.
اسحات مۇرات بۇل شاراعا قاتىسۋ ءۇشىن 1 جىل بويى دايىندالعاندارىن ايتادى.
- فەستيۆالعا قاتىسۋ ءۇشىن 1 جىل بويى دايىندالدىق. ەڭ ءبىرىنشى ادام جيناۋ كەرەك. ول ارزان جۇمىس ەمەس. وعان كەز كەلگەن ادام بارا المايدى. سەبەبى، قارجىلىق شىعىندار، اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىقتارى بار. ەلىمىزدەن كيىز ءۇي اپارىپ تىگۋ دە وڭاي بولعان جوق. اكىمدىك پەن مينيسترلىكتەردەن كوپتەگەن قۇجاتتاردى جينادىق. كەدەن، لوگيستيكا ماسەلەلەرى بار. اۋەلى تالعاردان قىتايعا تەمىرجول ارقىلى اپاردىق. كەيىن تەڭىزبەن لوس-اندجەلەسكە جەتكىزدىك. سوسىن مەجەلى ورىنعا اۆتوكولىكپەن تاسىدىق، - دەيدى ول.
وسىنشا قيىندىقپەن جەتكىزىلگەن كيىز ءۇيدى قولايسىز اۋا رايىندا قۇراستىرۋ دا وڭايعا سوقپاپتى.
- كيىز ءۇيدى قۇرۋ كەزىندە 3 رەت بوران سوقتى. ەڭ ءبىرىنشى بوران سوققاندا ءبىز كيىز ءۇيدىڭ قاڭقاسىن قۇرىپ ۇلگەرمەي قالدىق. كوماندا سول كەزدە كيىز ءۇيدى 3 ساعات بويى قولمەن ۇستاپ، تىرەپ تۇردى. ەكىنشى كۇنى ءبارىن تولىقتاي ءبىتىرىپ ۇلگەردىك. ەڭ قاتتى بوران سوققان كەزدە وزگە شاتىرلاردىڭ ءبارى ۇشىپ كەتتى. تەك ءبىزدىڭ كيىز ءۇيىمىز عانا سول قالپى تۇردى. سول كەزدە ادامداردىڭ ءبارى نە ىستەرىن بىلمەي، ءبىزدىڭ كيىز ۇيىمىزگە كەلدى. ءبىز ولاردى تاماقتاندىرىپ، جىلىتىپ، قولىمىزداعىنىڭ ءبارىن بەردىك. كەلەسى كۇنى ءبارى بىزگە العىسىن جاۋدىردى. كيىز ءۇيدى ا ق ش-تان تابۋ مۇمكىن بولمادى. جالپى تاريحتا العاش رەت ا ق ش-تا وسىنداي ۇلكەن كيىز ءۇي تىگىلىپ تۇر، - دەيدى ستۋديا قوناعى.
جوبا اۆتورىنىڭ ايتۋىنشا، Tengri Camp قازاقستانعا مىڭداعان تۋريست تارتۋعا سەپ بولعان.
- ونداعى كەلۋشىلەردىڭ اسەرىن كورۋ دە قىزىق. ءاربىر ادام وسىنداي قوناقجايلىقتى كورىپ: «ءبىز ەندى قازاقستانعا بارامىز» دەپ ايتتى. ال ەلگە تۋريست تارتۋ - ءبىزدىڭ ەڭ ءبىرىنشى ماقساتىمىز. وسى Tengri Camp ارقىلى ءبىز قازاقستان تۋرالى مىڭداعان جارنامانى جاساي الدىق دەپ ويلايمىن، - دەيدى اسحات مۇرات.
ايتا كەتەيىك، بىرەر كىم بۇرىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ 2025 -جىلعى 8-قىركۇيەكتەگى قازاقستان حالقىنا جولداۋىندا تۋريزم سالاسىنداعى تۇيتكىلدى ماسەلەلەرگە نازار اۋدارعان ەدى.