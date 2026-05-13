تۇڭعىش وزبەك عارىشكەرى كوسموسقا 2028-جىلى اتتانادى
تاشكەنت. KAZINFORM - العاشقى وزبەك عارىشكەرى 2028-جىلدىڭ قازانىنا دەيىن كوسموسقا ۇشادى. بۇل تۋرالى Uzcosmos اگەنتتىگى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى مۋحيددين يبراگيموۆ ءمالىم ەتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ تاشكەنتتەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ۆەدومستۆو وكىلى اتاپ وتكەندەي، عارىشكەر 14 كۇن كوسموستا بولىپ، زەرتتەۋ جۇرگىزەدى.
- الەمدە عارىشقا ۇشۋ پروتسەسىن باسقارا الاتىن ءۇش مەملەكەت بار: ولار ا ق ش، رەسەي جانە قىتاي. ا ق ش پەن رەسەي عارىشكەرلەردى ورتاق حالىقارالىق عارىش ستانتسياسىنا جىبەرەدى. بۇل رەتتە قىتايدىڭ جەكە ستانتسياسى بار. قازىر ءبىز بارلىق تاراپپەن كەلىسسوز جۇرگىزىپ جاتىرمىز. ولاردىڭ بارلىعى ىنتىماقتاستىققا دايىن ەكەنىن مالىمدەدى. كوسموسقا اتتاناتىن ءبىزدىڭ عارىشكەر جەرگە قۇر قول ورالمايدى. ول كەڭىستىكتە زەرتتەۋ، تاجىريبە جۇرگىزىپ، ناقتى ناتيجەمەن كەلەدى، - دەدى ب ا ق وكىلدەرىنە ارنالعان باسپا ءسوز ماسليحاتىندا ءسوز سويلەگەن مۋحيددين يبراگيموۆ.
ونىڭ سوزىنشە، ۇمىتكەردەردى ىرىكتەۋمەن اينالىساتىن ارنايى ۇكىمەتتىك كوميسسيا قۇرىلادى. تيىسىنشە، 27 جاستان 40 جاسقا دەيىنگى كانديداتتارعا مىنا تالاپتار قويىلادى:
- شەت تىلدەرىن جەتىك مەڭگەرۋ؛
- جوعارى ءبىلىمىنىڭ بولۋى؛
- سالماعى 50 كەلىدەن 95 كەلىگە دەيىن؛
- بويى 160-190 س م ارالىعىندا؛
بۇعان دەيىن وزبەكستان كوسموسقا ءوز عارىشكەرىن جىبەرۋ ءۇشىن دايىندىققا كىرىسكەنىن جازعان ەدىك.
Uzcosmos اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنشە، كوسموسقا اتتاناتىن تۇڭعىش وزبەك عارىشكەرى اشىق كونكۋرس ناتيجەسىندە تاڭدالادى.
قوسا كەتسەك، بيىل وزبەكستان مەن قىتاي عارىشقا جەردى قاشىقتىقتان زوندتايتىن سپۋتنيك ۇشىرۋدى جوسپارلاپ وتىر. سونداي-اق، وزبەكستان 2028-جىلى Mirzo Ulug’bek سپۋتنيگىن عارىش كەڭىستىگىنە شىعارادى.