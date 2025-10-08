ق ز
    22:44, 08 - قازان 2025 | GMT +5

    تۇڭعىش قازاق ايەلىنىڭ عارىشقا ساپارى قالاي ءوتتى

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستاندىق كاسىپكەر داننا قاراعۇسوۆا امەريكالىق Blue Origin كومپانياسىنىڭ New Shepard سۋبوربيتالىق كەمەسىمەن ۇشىپ، عارىشقا بارعان العاشقى قازاق ايەلى اتاندى.

    Тұңғыш қазақ әйелі Blue Origin кемесінен ғарышқа көтерілді: сапар қалай өтті
    Фото: instagram.com/blueorigin

    New Shepard زىمىرانى 2025-جىلعى 8-قازاندا ا ق ش- تىڭ تەحاس شتاتىنداعى عارىش ايلاعىنان ۇشىرىلدى. بۇل Blue Origin كومپانياسىنىڭ 36-تۋريستىك ميسسياسى بولدى.

    ەكيپاج قۇرامىندا امەريكالىق كاسىپكەر دجەفف ەلگين، ينجەنەر جانە جاساندى ينتەللەكت سالاسىنىڭ زەرتتەۋشىسى كلينت كەللي III، ستارتاپتار نەگىزىن قالاۋشى ارون نيۋمان، ۋكراينالىق كاسىپكەر ۆيتالي وستروۆسكي جانە اتى-ءجونىن جاريالاماعان تاعى ءبىر جولاۋشى بار.

    داننا قاراعۇسوۆا وسى التى ادامنىڭ ىشىندە بولىپ، قازاقستان اتىنان عارىشتى باعىندىرعان تۇڭعىش ايەل اتاندى. ول الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا ساپاردان كەيىنگى اسەرىن ايتتى.

    - مۇنى سوزبەن ايتۋ مۇمكىن ەمەس... عارىشتان كەيىن باسقاشا بولىپ ورالاسىڭ - جانىڭ اشىلىپ، جۇرەگىڭدى شەكسىز ريزاشىلىق كەرنەيدى، - دەپ جازدى ول.

    داننا قاراعۇسوۆا بۇعان دەيىن يۆەنت جانە ديستريبۋتسيا سالاسىندا 25 جىلدان استام ەڭبەك ەتكەن. ول مەديا جانە يۆەنت-حولدينگ - First Media Group-تىڭ نەگىزىن قالاۋشىلاردىڭ ءبىرى.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قازاقستاندىق داننا قاراعۇسوۆا Blue Origin كومپانياسىنىڭ NS-36 زەرتتەۋ ميسسياسى قۇرامىندا عارىشقا اتتاناتىنىن جازعانبىز.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
