تۇڭعىش قازاق ايەلىنىڭ عارىشقا ساپارى قالاي ءوتتى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستاندىق كاسىپكەر داننا قاراعۇسوۆا امەريكالىق Blue Origin كومپانياسىنىڭ New Shepard سۋبوربيتالىق كەمەسىمەن ۇشىپ، عارىشقا بارعان العاشقى قازاق ايەلى اتاندى.
New Shepard زىمىرانى 2025-جىلعى 8-قازاندا ا ق ش- تىڭ تەحاس شتاتىنداعى عارىش ايلاعىنان ۇشىرىلدى. بۇل Blue Origin كومپانياسىنىڭ 36-تۋريستىك ميسسياسى بولدى.
ەكيپاج قۇرامىندا امەريكالىق كاسىپكەر دجەفف ەلگين، ينجەنەر جانە جاساندى ينتەللەكت سالاسىنىڭ زەرتتەۋشىسى كلينت كەللي III، ستارتاپتار نەگىزىن قالاۋشى ارون نيۋمان، ۋكراينالىق كاسىپكەر ۆيتالي وستروۆسكي جانە اتى-ءجونىن جاريالاماعان تاعى ءبىر جولاۋشى بار.
داننا قاراعۇسوۆا وسى التى ادامنىڭ ىشىندە بولىپ، قازاقستان اتىنان عارىشتى باعىندىرعان تۇڭعىش ايەل اتاندى. ول الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا ساپاردان كەيىنگى اسەرىن ايتتى.
- مۇنى سوزبەن ايتۋ مۇمكىن ەمەس... عارىشتان كەيىن باسقاشا بولىپ ورالاسىڭ - جانىڭ اشىلىپ، جۇرەگىڭدى شەكسىز ريزاشىلىق كەرنەيدى، - دەپ جازدى ول.
داننا قاراعۇسوۆا بۇعان دەيىن يۆەنت جانە ديستريبۋتسيا سالاسىندا 25 جىلدان استام ەڭبەك ەتكەن. ول مەديا جانە يۆەنت-حولدينگ - First Media Group-تىڭ نەگىزىن قالاۋشىلاردىڭ ءبىرى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قازاقستاندىق داننا قاراعۇسوۆا Blue Origin كومپانياسىنىڭ NS-36 زەرتتەۋ ميسسياسى قۇرامىندا عارىشقا اتتاناتىنىن جازعانبىز.