    فۋتبولدان قازاقستان قۇراماسىنىڭ الداعى ەكى ويىنىنا كىمدەر قاتىسادى

    استانا. KAZINFORM - فۋتبولدان قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسىنىڭ باس باپكەرى تالعات بايسۋفينوۆ ماۋسىم ايىندا وتەتىن ەكى جولداستىق كەزدەسۋگە قاتىساتىن ويىنشىلاردىڭ ناقتى ءتىزىمىن جاريالادى.

    Фото: Қазақстан футбол федерациясы

    بۇل جونىندە قازاقستان فۋتبول فەدەراتسياسى ءمالىم ەتتى.

    ماۋسىم ايىندا وتانداستارىمىز سىرت الاڭدا ەكى جولداستىق كەزدەسۋ وتكىزەدى. الدىمەن 6-ماۋسىمدا ارمەنيامەن كەزدەسسە، 9-ماۋسىمدا ماجارستانمەن وينايدى.

    قورىتىندى تىزىمگە 25 فۋتبولشى ەندى:

    قاقپاشىلار: تەمىرلان اناربەكوۆ («قايرات»)، الەكساندر زارۋتسكي («اقتوبە»)، بەكحان شايزادا («ورداباسى»).

    قورعاۋشىلار: نۇرالى ءالىپ («زەنيت»، رەسەي)، الەكساندر مرىنسكي، ەركىن تاپالوۆ (ەكەۋى دە - «قايرات»)، يان ۆوروگوۆسكي، الىبەك قاسىم (ەكەۋى دە - «استانا»)، سەرگەي مالىي («ورداباسى»)، ارسەن اشىربەك («ەلىماي»)، سانجار ساتانوۆ («اتىراۋ»)، ساعي سوۆەت («قايسار»).

    جارتىلاي قورعاۋشىلار: رامازان ورازوۆ («ەلىماي»)، جاسۇلان ءامىر («ورداباسى»)، يسلامبەك قۋات («جەڭىس»)، دىنمۇحامەد قارامان («استانا»)، سەرىكجان مۋجيكوۆ («جەتىسۋ»)، ءابينۇر نۇرىمبەت («وقجەتپەس»).

    شابۋىلشىلار: داستان ساتپايەۆ («قايرات»)، عالىمجان كەنجەبەك، ماكسيم سامورودوۆ (ەكەۋى دە - «احمات»، رەسەي)، يسلام چەسنوكوۆ («حارتس»، شوتلانديا)، رومان مۋرتازايەۆ («ەلىماي»)، ماعجان توقتىباي («ورداباسى»)، ماقسات ابرايەۆ («استانا»).

    ەسكە سالساق، 2028-جىلدان كەيىن UEFA ۇلتتار ليگاسىنىڭ فورماتى وزگەرەدى.

    كۇنسۇلتان وتارباي
