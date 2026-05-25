فۋتبولدان قازاقستان قۇراماسىنىڭ الداعى ەكى ويىنىنا كىمدەر قاتىسادى
استانا. KAZINFORM - فۋتبولدان قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسىنىڭ باس باپكەرى تالعات بايسۋفينوۆ ماۋسىم ايىندا وتەتىن ەكى جولداستىق كەزدەسۋگە قاتىساتىن ويىنشىلاردىڭ ناقتى ءتىزىمىن جاريالادى.
بۇل جونىندە قازاقستان فۋتبول فەدەراتسياسى ءمالىم ەتتى.
ماۋسىم ايىندا وتانداستارىمىز سىرت الاڭدا ەكى جولداستىق كەزدەسۋ وتكىزەدى. الدىمەن 6-ماۋسىمدا ارمەنيامەن كەزدەسسە، 9-ماۋسىمدا ماجارستانمەن وينايدى.
قورىتىندى تىزىمگە 25 فۋتبولشى ەندى:
قاقپاشىلار: تەمىرلان اناربەكوۆ («قايرات»)، الەكساندر زارۋتسكي («اقتوبە»)، بەكحان شايزادا («ورداباسى»).
قورعاۋشىلار: نۇرالى ءالىپ («زەنيت»، رەسەي)، الەكساندر مرىنسكي، ەركىن تاپالوۆ (ەكەۋى دە - «قايرات»)، يان ۆوروگوۆسكي، الىبەك قاسىم (ەكەۋى دە - «استانا»)، سەرگەي مالىي («ورداباسى»)، ارسەن اشىربەك («ەلىماي»)، سانجار ساتانوۆ («اتىراۋ»)، ساعي سوۆەت («قايسار»).
جارتىلاي قورعاۋشىلار: رامازان ورازوۆ («ەلىماي»)، جاسۇلان ءامىر («ورداباسى»)، يسلامبەك قۋات («جەڭىس»)، دىنمۇحامەد قارامان («استانا»)، سەرىكجان مۋجيكوۆ («جەتىسۋ»)، ءابينۇر نۇرىمبەت («وقجەتپەس»).
شابۋىلشىلار: داستان ساتپايەۆ («قايرات»)، عالىمجان كەنجەبەك، ماكسيم سامورودوۆ (ەكەۋى دە - «احمات»، رەسەي)، يسلام چەسنوكوۆ («حارتس»، شوتلانديا)، رومان مۋرتازايەۆ («ەلىماي»)، ماعجان توقتىباي («ورداباسى»)، ماقسات ابرايەۆ («استانا»).
ەسكە سالساق، 2028-جىلدان كەيىن UEFA ۇلتتار ليگاسىنىڭ فورماتى وزگەرەدى.