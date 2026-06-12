فۋتبولدان ءا چ: مەكسيكا العاشقى ويىندا وڭتۇستىك افريكانى جەڭدى
استانا. KAZINFORM - فۋتبولدان 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ العاشقى ويىنىندا مەكسيكا جانە وڭتۇستىك افريكا قۇرامالارى كەزدەستى.
مەكسيكا استاناسى مەحيكو قالاسىنداعى «اتستەكا» ستاديونىندا وتكەن ويىن بارىسىندا قوس قۇراما جىلدام گول سوعۋعا تىرىستى. العاشقى مينۋتتان مەكسيكالىق فۋتبولشىلار بەلسەندىلىك كورسەتتى. ناتيجەسىندە ولاردىڭ قاتارىنان 9-مينۋتتا حۋليان كينونەس قاقپانى ءدال كوزدەدى.
بۇل گولدان كەيىن افريكالىق قۇراما تارازى باسىن تەڭەستىرۋگە ۇمتىلسا، مەكسيكالىق فۋتبولشىلار ەسەپتى ەسەلەۋگە تىرىستى.
ەكىنشى كەزەڭدە وڭتۇستىك افريكا ساپىنان يايا سيتحولە 49-مينۋتتا قىزىل قاعاز الىپ، ويىندە ەرتە اياقتاۋعا ءماجبۇر بولدى.
ال 67-مينۋتتا مەكسيكالىق شابۋىلشى راۋل حيمەنەس قارسىلاس قاقپاسىن ساڭىلاۋ تاۋىپ، ەسەپتى ۇلعايتا ءتۇستى.
ويىننىڭ 84-مينۋتىنلا وڭتۇستىك افريكا ساپىنان تحەمبا زۆانە، 92-مينۋتىندا مەكسيكالىق سەسار مونتەس الاڭنان قۋىلدى.
ەندى ەكىنشى تۋردا 19-ماۋسىمدا مەكسيكا وڭتۇستىك كورەيامەن كەزدەسسە، 18 -ماۋسىمدا وڭتۇستىك افريكا قۇراماسى چەحيامەن شەبەرلىك بايقاسادى.
ايتا كەتسەك، بۇل توپتاعى العاشقى تۋرداعى تاعى ءبىر ويىن قازاقستان ۋاقىتىمەن 7:00 دە وڭتۇستىك كورەيا -چەحيا اراسىندا وتەدى.
ايتا كەتەيىك، 2026 -جىلعى فۋتبولدان الەم چەمپيوناتى تاريحتا العاش رەت بىردەن ءۇش ەلدە –ا ق ش، كانادا جانە مەكسيكادا وتەدى. تۋرنير ماتچتارى 11-ماۋسىم مەن 19-شىلدە ارالىعىندا 16 قالادا ۇيىمداستىرىلادى.