KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    فۋتبولدان ءا چ: مەكسيكا العاشقى ويىندا وڭتۇستىك افريكانى جەڭدى

    استانا. KAZINFORM - فۋتبولدان 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ العاشقى ويىنىندا مەكسيكا جانە وڭتۇستىك افريكا قۇرامالارى كەزدەستى.

    Футболдан ӘЧ: Мексика алғашқы ойында Оңтүстік Африканы жеңді
    Фото: championat.ru

    مەكسيكا استاناسى مەحيكو قالاسىنداعى «اتستەكا» ستاديونىندا وتكەن ويىن بارىسىندا قوس قۇراما جىلدام گول سوعۋعا تىرىستى. العاشقى مينۋتتان مەكسيكالىق فۋتبولشىلار بەلسەندىلىك كورسەتتى. ناتيجەسىندە ولاردىڭ قاتارىنان 9-مينۋتتا حۋليان كينونەس قاقپانى ءدال كوزدەدى.

    بۇل گولدان كەيىن افريكالىق قۇراما تارازى باسىن تەڭەستىرۋگە ۇمتىلسا، مەكسيكالىق فۋتبولشىلار ەسەپتى ەسەلەۋگە تىرىستى.

    ەكىنشى كەزەڭدە وڭتۇستىك افريكا ساپىنان يايا سيتحولە 49-مينۋتتا قىزىل قاعاز الىپ، ويىندە ەرتە اياقتاۋعا ءماجبۇر بولدى.

    ال 67-مينۋتتا مەكسيكالىق شابۋىلشى راۋل حيمەنەس قارسىلاس قاقپاسىن ساڭىلاۋ تاۋىپ، ەسەپتى ۇلعايتا ءتۇستى.

    ويىننىڭ 84-مينۋتىنلا وڭتۇستىك افريكا ساپىنان تحەمبا زۆانە، 92-مينۋتىندا مەكسيكالىق سەسار مونتەس الاڭنان قۋىلدى.

    ەندى ەكىنشى تۋردا 19-ماۋسىمدا مەكسيكا وڭتۇستىك كورەيامەن كەزدەسسە، 18 -ماۋسىمدا وڭتۇستىك افريكا قۇراماسى چەحيامەن شەبەرلىك بايقاسادى.

    ايتا كەتسەك، بۇل توپتاعى العاشقى تۋرداعى تاعى ءبىر ويىن قازاقستان ۋاقىتىمەن 7:00 دە وڭتۇستىك كورەيا -چەحيا اراسىندا وتەدى.

    ايتا كەتەيىك، 2026 -جىلعى فۋتبولدان الەم چەمپيوناتى تاريحتا العاش رەت بىردەن ءۇش ەلدە –ا ق ش، كانادا جانە مەكسيكادا وتەدى. تۋرنير ماتچتارى 11-ماۋسىم مەن 19-شىلدە ارالىعىندا 16 قالادا ۇيىمداستىرىلادى.

    سپورت FIFA 2026
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور