KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    فۋتبولدان ءا چ-2026: نيدەرلاند تۋنيستى جەڭىپ، ءوز توبىندا ءبىرىنشى ورىن الدى

    استانا. KAZINFORM - فۋتبولدان 2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتىندا F توبىندا ءۇشىنشى تۋر ويىندارى مارەسىنە جەتتى.

    р
    Фото: Fifa.com

    بۇل توپتاعى ەكى ويىننىڭ بىرىندە تۋنيس پەن نيدەرلاند شەبەرلىك بايقاستى. العاشقى ەكى تۋردا بىردە-ءبىر ۇپايعا قول جەتكىزە الماعان افريكالىق فۋتبولشىلار سول ولقىلىقتىڭ ورنىن تولتىرۋعا تىرىستى. سوعان قاراماستان ولار دىتتەگەن ماقساتىنا جەتە الماي جاتتى. ەسەسىنە ءوز قاقپاسىنا جىلدىم ەكى گول جىبەرىپ الدى.

    ويىننىڭ 3-مينۋتىندا تۋنيستىك ەلليەس سكيري اۆتوگولدىڭ اۆتورى اتانسا، 7-مينۋتتا نيدەرلاندتىق برايان بروببي باسىمدىقتى ارتتىرا ءتۇستى.

    ال 54-مينۋتتا افريكالىق قۇرامادان حازەم ماستۋري ەسەپا ايىرماسىن قىسقارتسا، نيدەرلاند ساپىنان يان پاۋل ۆان حەككە 62-مينۋتتا قورىتىندى ەسەپتى بەلگىلەدى.

    وسىلايشا رونالد كۋماننىڭ شاكىرتتەرى 7 ۇپايمەن ءوز توبىندا ءبىرىنشى ورىنعا تابان تىرەپ، پلەي-وفف ساتىسىنا شىقتى.

    بۇل توپتاعى تاعى ءبىر كەزدەسۋدە جاپونيا مەن شۆەتسيا 1:1 ەسەبىنە قاناعات ءبىلدىردى. ناتيجەسىندە جاپونيا ەكىنشى، شۆەتسيا ءۇشىنشى ورىنعا ءتابىن تىرەدى.

    ەندى 26-ماۋسىمدا G ،H جانە I توپتارىندا ءۇشىنشى تۋر ويىندارى وتەدى.

    ەسكە سالساق، بۇدان بۇرىن ەكۆادور گەرمانيانى جەڭىپ، الەم چەمپيوناتىنىڭ پلەي-وفف كەزەڭىنە شىقتى.

    سپورت FIFA 2026
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور