فۋتبولدان ءا چ-2026: نيدەرلاند تۋنيستى جەڭىپ، ءوز توبىندا ءبىرىنشى ورىن الدى
استانا. KAZINFORM - فۋتبولدان 2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتىندا F توبىندا ءۇشىنشى تۋر ويىندارى مارەسىنە جەتتى.
بۇل توپتاعى ەكى ويىننىڭ بىرىندە تۋنيس پەن نيدەرلاند شەبەرلىك بايقاستى. العاشقى ەكى تۋردا بىردە-ءبىر ۇپايعا قول جەتكىزە الماعان افريكالىق فۋتبولشىلار سول ولقىلىقتىڭ ورنىن تولتىرۋعا تىرىستى. سوعان قاراماستان ولار دىتتەگەن ماقساتىنا جەتە الماي جاتتى. ەسەسىنە ءوز قاقپاسىنا جىلدىم ەكى گول جىبەرىپ الدى.
ويىننىڭ 3-مينۋتىندا تۋنيستىك ەلليەس سكيري اۆتوگولدىڭ اۆتورى اتانسا، 7-مينۋتتا نيدەرلاندتىق برايان بروببي باسىمدىقتى ارتتىرا ءتۇستى.
ال 54-مينۋتتا افريكالىق قۇرامادان حازەم ماستۋري ەسەپا ايىرماسىن قىسقارتسا، نيدەرلاند ساپىنان يان پاۋل ۆان حەككە 62-مينۋتتا قورىتىندى ەسەپتى بەلگىلەدى.
وسىلايشا رونالد كۋماننىڭ شاكىرتتەرى 7 ۇپايمەن ءوز توبىندا ءبىرىنشى ورىنعا تابان تىرەپ، پلەي-وفف ساتىسىنا شىقتى.
بۇل توپتاعى تاعى ءبىر كەزدەسۋدە جاپونيا مەن شۆەتسيا 1:1 ەسەبىنە قاناعات ءبىلدىردى. ناتيجەسىندە جاپونيا ەكىنشى، شۆەتسيا ءۇشىنشى ورىنعا ءتابىن تىرەدى.
ەندى 26-ماۋسىمدا G ،H جانە I توپتارىندا ءۇشىنشى تۋر ويىندارى وتەدى.
ەسكە سالساق، بۇدان بۇرىن ەكۆادور گەرمانيانى جەڭىپ، الەم چەمپيوناتىنىڭ پلەي-وفف كەزەڭىنە شىقتى.