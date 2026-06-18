فۋتبولدان ءا چ-2026: وزبەكستان قۇراماسى العاشقى كەزدەسۋىندە جەڭىلىپ قالدى
استانا. KAZINFORM - فۋتبولدان 2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتىندا K توبىندا سىنعا ءتۇسىپ جاتقان وزبەكستان - كولۋمبيا كەزدەسۋى اياقتالدى.
ءدۇبىرلى دوداعا العاش رەت قاتىسىپ وتىرعان وزبەكستاندىق فۋتبولشىلار ءبىرىنشى ويىندا وڭتۇستىك امەريكانىڭ تاجىريبەلى قۇراماسىنا جولىقتى. سوعان قاراماستان ولار بۇل كەزدەسۋدە ۇپاي ولجالاۋعا بار كۇشىن سالدى. دەسە دە ويىن باسىنان كولۋمبيا قۇراماسى تىزگىندى ءوز قولىنا ۇستاۋعا تىرىستى. تولاسسىز شابۋىل ۇيىمداستىرىپ، گول سوعاتىن مۇمكىندىكتى ىزدەدى. وعان وزبەكستاندىق قورعاۋشىلار لايىقتى تويتارىس بەرىپ جاتتى.
ويىننىڭ 42-مينۋتىندا كولۋمبيالىق دانيەل مۋنوس ءوز مۇمكىندىگىن ءمۇلت جىبەرگەن جوق. ول ارىپتەسى لۋيس دياستىڭ بەرگەن پاسىن گولعا اينالدىرا ءبىلدى.
ەندىگى كەزەكتە فابيو كانناۆارو شاكىرتتەرى تارازى باسىن تەڭەستىرۋگە ۇمتىلدى. دەگەنمەن ءبىرىنشى كەزەڭدە تابلوداعى ەسەپ وزگەرىسسىز قالدى.
ەكىنشى كەزەڭدە وزبەكستاندىق شابۋىلشى اببوسبەك فايزۋللايەۆ 60-مينۋتتا كوزدەگەن نىسانادان ءمۇلت كەتپەسە، 65-مينۋتتا لۋيس دياستىڭ گولىنان كەيىن قايتادان كولۋمبيا العا شىقتى.
ال 99-مينۋتتا كولۋمبيالىق حامينتون كامپاس قورىتىندى ەسەپتى بەلگىلەدى.
وسىلايشا وزبەكستان قۇراماسى قارسىلاسىنا 1:3 ەسەبىمەن ەسە جىبەردى.
ايتا كەتسەك، بۇل توپتاعى پورتۋگاليا - كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسى كەزدەسۋىندە 1:1 ەسەبى تىركەلدى.
ەندى 23-ماۋسىمدا وزبەكستان قۇراماسى پورتۋگاليامەن كەزدەسسە، 24-ماۋسىمدا كولۋمبيا مەن كونگو در جاسىل الاڭعا شىقتى.
سونداي-اق L توبىندا انگليا قۇراماسى حورۆاتيانى 4:2 ەسەبىمەن جەڭسە، گانا پانامانى 1:0 ەسەبىمەن جەڭدى.