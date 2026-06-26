فۋتبولدان ءا چ-2026: تۇركيا پلەي-وفف ساتىسىنان تىس قالدى
استانا. KAZINFORM - فۋتبولدان 2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتىندا D توبىندا ءۇشىنشى تۋر ويىندارى مارەسىنە جەتتى.
اردا گيۋلەر جانە كەنان يىلدىز سەكىلدى جۇلدىزدارى بار تۇركيا قۇراماسى بيىلعى دوپ دوداسىن ءساتسىز وتكىزدى. العاشقى ەكى تۋردا بىردە-ءبىر ۇپاي الا الماعان ولار ءۇشىنشى تۋردا جانكۇيەر الدىندا جاقسى ويىن ورنەگىمەن كوزگە ءتۇستى.
تۇركيالىق فۋتبولشىلار ا ق ش قۇراماسىمەن كەزدەسۋدە قارسىلاس قاقپاسىنا ءۇش گول سوعىپ، ءوز قاقپاسىنا ءۇش گول جىبەرىپ الدى. كەزدەسۋ بارىسىندا سولتۇستىك امەريكا قۇرلىعىنىڭ وكىلدەرى العاشقى بولىپ ەسەپ اشتى. ولاردىڭ قاتارىنان وستون تراستي 3-مينۋتتا كوزدەگەن نىسانادان ءمۇلت كەتكەن جوق.
ودان كەيىن تۇركيالىق اردا گيۋلەر 10، بارىش الپەر يىلماز 31-مينۋتتا مەرگەندىك تانىتسا، 49-مينۋتتا ا ق ش ساپىنان سەباستيان بەرحالتەر تارازى باسىن تەڭەستىردى.
ويىننىڭ 98-مينۋتىندا تۇركيالىق كاان ايحان قورىتىندى ەسەپتى بەلگىلەدى.
وسىلايشا قارسىلاسىنان 3:2 ەسەبىمەن باسىم تۇسكەن تۇركيا ءوز توبىندا 3 ۇپايمەن ءتورتىنشى ورىندى مىسە تۇتتى. سالدارىنان ولار پلەي-وفف ساتىسىنان تىس قالدى.
تاعى ءبىر كەزدەسۋدە پاراگۆاي مەن اۋستراليا 0:0 ەسەبىنە قاناعات ءبىلدىردى.
بۇل توپتان ا ق ش 6، اۋستراليا 4 ۇپايمەن پلەي-وفف ساتىسىنا شىقسا، 4 ۇپايمەن ءۇشىنشى ورىندا تۇرعان پاراگۆايدىڭ دا ءالى جارىستى جالعاستىراتىن مۇمكىندىگى بار.
ەندى 26-ماۋسىمدا G ،H ،I توپتارىندا ءۇشىنشى تۋر ويىندارى وتكىزىلەدى.
ەسكە سالساق، بۇدان بۇرىن نيدەرلاند تۋنيستى جەڭىپ، ءوز توبىندا ءبىرىنشى ورىن الدى.