فۋتبولدان ءا چ-2026: مەكسيكا توپتىق كەزەڭدە ۇپاي جوعالتقان جوق
استانا. KAZINFORM - فۋتبولدان 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىندا ا توبىندا ءۇشىنشى تۋر ويىندارى مارەسىنە جەتتى.
بۇل مەكسيكا قۇراماسى توپتىق كەزەڭدە بىردە-ءبىر ۇپايدان شاشاۋ شىعارعان جوق. ولار سوڭعى تۋردا چەحيامەن شەبەرلىك بايقاسقان ەدى.
كەزدەسۋ بارىسىندا مەكسيكالىق ماتەو چاۆەس 55-مينۋتتا ەسەپ اشسا، ودان كەيىن حۋليان كينونەس 61، الۆارو فيدالگو 94-مينۋتتا ەكى گول سوعىپ كەتتى.
وسىلايشا مەكسيكالىق فۋتبولشىلار قارسىلاسىنان 3:0 ەسەبىمەن باسىم ءتۇسىپ، ءوز توبىندا ءبىرىنشى ورىنمەن پلەي-وفف ساتىسىنا شىقتى.
تاعى ءبىر كەزدەسۋدە وڭتۇستىك افريكا قۇراماسى وڭتۇستىك كورەيانى 1:0 ەسەبىمەن جەڭدى. كەزدەسۋ تاعدىرىن شەشكەن تحاپەلو ماسەكو 63-مينۋتتا سوقتى. بۇل جەڭىستەن كەيىن افريكالىق قۇراما ءوز توبىندا 4 ۇپايمەن ەكىنشى ورىن الىپ، جارىستى جالعاستىرۋعا مۇمكىندىك الدى.
ال توپتىق كەزەڭدە ءۇش ۇپاي ەنشىلەگەن وڭتۇستىك كورەيا ازىرگە پلەي-وفف ساتىسىنا شىعۋ مۇمكىندىگىن ءالى تولىق شەشە العان جوق. ول وزگە توپتارداعى قۇرامالاردىڭ تۋرنير كەستەسىندەگى جاعدايىنا بايلانىستى انىقتالادى.
ايتا كەتسەك، بۇدان بۇرىن ۆ جانە س توپتارىندا ءۇشىنشى تۋر ويىندارى اياقتالدى.