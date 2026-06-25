KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    فۋتبولدان ءا چ-2026: بوسنيا جانە گەرتسوگوۆينا العاشقى جەڭىسىن تويلادى

    استانا. KAZINFORM - فۋتبولدان 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىندا ۆ توبىندا ءۇشىنشى تۋر ويىندارى مارەسىنە جەتتى.

    Футболдан ӘЧ-2026: Босния және Герцоговина алғашқы жеңісін тойлады
    Фото: Fifa.com

    بۇل توپتاعى كەزەدسۋدىڭ بىرىندە بوسنيا جانە گەرتسوگوۆينا - قاتار قۇرامالارى كەزدەستى.

    ويىن بارىسىندا بوسنيالىق فۋتبولشىلار جىلدام گول سوعۋ مۇمكىندىگىن ىزدەدى. دەسە دە دىتتەگەن ماقساتىنا جەتە الماي جاتتى. ولاردىڭ قاتارىنان 29-مينۋتتا كەريم-سەم الايبەگوۆيچ 29-مينۋتتا قاقپادان ساڭىلاۋ تاۋىپ، ءوز قۇراماسىن العا شىعاردى. وعان ەلوردالىق «استانا» كومانداسىنىڭ جارتىلاي قورعاۋشىسى يۆان باشيچ ناتيجەلى پاس شىعارىپ بەردى. ول توپتىق كەزەڭدە ءۇش كەزدەسۋدە جاسىل الاڭعا شىقتى.

    ال 34-مينۋتتا قاتارلىق سۋلتان ال-براكە ءوز قاقپاسىنا گول سوعىپ السا، 42-مينۋتتا حاسان ال-حايدوس ەسەپ ايىرماسىن قىسقارتتى.

    ويىننىڭ 81-مينۋتىندا بوسنيالىق ەرمين ماحميچ مەرگەندىك تانىتتى.

    سونداي-اق بۇل توپتاعى تاعى ءبىر ويىندا شۆەيتساريا مەن كانادا قۇرامالارى شەبەرلىك بايقاستى.

    كەزدەسۋ بارىسىندا شۆەيتساريالىق قۇرامادان رۋبەن ۆارگاس 46، يوحان مانزامبي 57-مينۋتتا گول سوقسا، وعان كانادالىق پروميس دەۆيد 70-مينۋتتا ءبىر گولمەن جاۋاپ قايىردى.

    بۇل توپتا شۆەيتساريا 7 ۇپايمەن ءبىرىنشى ورىن السا، ودان كەيىنگى ورىندارداعى كانادا، بسونيا جانە گەرتسوگوۆينانىڭ 4 ۇپايى بار. ال قاتار نەبارى 1 ۇپاي ەنشىلەدى.

    ەندى ا جانە س توپتارىندا ءۇشىنشى تۋر ويىندارى وتەدى.

    ەسكە سالساق، بۇدان بۇرىن كولۋمبيا ەكىنشى رەت جەڭىپ، پلەي-وفف ساتىسىنا شىقتى.

    سپورت FIFA 2026
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور