فۋتبولدان ءا چ-2026: بوسنيا جانە گەرتسوگوۆينا العاشقى جەڭىسىن تويلادى
استانا. KAZINFORM - فۋتبولدان 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىندا ۆ توبىندا ءۇشىنشى تۋر ويىندارى مارەسىنە جەتتى.
بۇل توپتاعى كەزەدسۋدىڭ بىرىندە بوسنيا جانە گەرتسوگوۆينا - قاتار قۇرامالارى كەزدەستى.
ويىن بارىسىندا بوسنيالىق فۋتبولشىلار جىلدام گول سوعۋ مۇمكىندىگىن ىزدەدى. دەسە دە دىتتەگەن ماقساتىنا جەتە الماي جاتتى. ولاردىڭ قاتارىنان 29-مينۋتتا كەريم-سەم الايبەگوۆيچ 29-مينۋتتا قاقپادان ساڭىلاۋ تاۋىپ، ءوز قۇراماسىن العا شىعاردى. وعان ەلوردالىق «استانا» كومانداسىنىڭ جارتىلاي قورعاۋشىسى يۆان باشيچ ناتيجەلى پاس شىعارىپ بەردى. ول توپتىق كەزەڭدە ءۇش كەزدەسۋدە جاسىل الاڭعا شىقتى.
ال 34-مينۋتتا قاتارلىق سۋلتان ال-براكە ءوز قاقپاسىنا گول سوعىپ السا، 42-مينۋتتا حاسان ال-حايدوس ەسەپ ايىرماسىن قىسقارتتى.
ويىننىڭ 81-مينۋتىندا بوسنيالىق ەرمين ماحميچ مەرگەندىك تانىتتى.
سونداي-اق بۇل توپتاعى تاعى ءبىر ويىندا شۆەيتساريا مەن كانادا قۇرامالارى شەبەرلىك بايقاستى.
كەزدەسۋ بارىسىندا شۆەيتساريالىق قۇرامادان رۋبەن ۆارگاس 46، يوحان مانزامبي 57-مينۋتتا گول سوقسا، وعان كانادالىق پروميس دەۆيد 70-مينۋتتا ءبىر گولمەن جاۋاپ قايىردى.
بۇل توپتا شۆەيتساريا 7 ۇپايمەن ءبىرىنشى ورىن السا، ودان كەيىنگى ورىندارداعى كانادا، بسونيا جانە گەرتسوگوۆينانىڭ 4 ۇپايى بار. ال قاتار نەبارى 1 ۇپاي ەنشىلەدى.
ەندى ا جانە س توپتارىندا ءۇشىنشى تۋر ويىندارى وتەدى.
ەسكە سالساق، بۇدان بۇرىن كولۋمبيا ەكىنشى رەت جەڭىپ، پلەي-وفف ساتىسىنا شىقتى.