فۋتبولدان ءا چ-2026: برازيليا شوتلانديانى جەڭدى
استانا. KAZINFORM - فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىنىڭ توپتىق كەزەڭىندەگى ءۇشىنشى تۋردا برازيليا قۇراماسى شوتلانديانى 3:0 ەسەبىمەن جەڭدى.
ويىن «حارد روك ستەديۋم» ستاديونىندا ءوتتى.
«پەنتاكامپەوندار» ساپىندا ۆينيسيۋس دۋبل جاساپ، 7 جانە 45+3 مينۋتتاردا گول سوقتى. ويىننىڭ 60-مينۋتىندا ماتەۋس كۋنيانىڭ قاقپاعا باعىتتاعان دوبى ءمۇلت كەتپەدى.
وسىلايشا، برازيليا قۇراماسى س توبىندا 7 ۇپاي جيناپ، پلەي-وفف كەزەڭىنە جولداما الدى. ال شوتلانديا قۇراماسى 3 ۇپايمەن ءۇشىنشى ورىنعا تۇراقتادى.
ماتچقا حالىقارالىق ساناتتاعى مەكسيكالىق تورەشى سەسار راموس قازىلىق ەتتى.
ايتا كەتەيىك، شۆەيتساريا كانادانى جەڭىپ، الەم چەمپيوناتىنىڭ پلەي-وفف كەزەڭىنە شىقتى.