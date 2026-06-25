KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    فۋتبولدان ءا چ-2026: برازيليا شوتلانديانى جەڭدى

    استانا. KAZINFORM - فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىنىڭ توپتىق كەزەڭىندەگى ءۇشىنشى تۋردا برازيليا قۇراماسى شوتلانديانى 3:0 ەسەبىمەن جەڭدى.

    Футболдан ӘЧ-2026: Бразилия Шотландияны жеңді
    Фото: FIFA

    ويىن «حارد روك ستەديۋم» ستاديونىندا ءوتتى.

    «پەنتاكامپەوندار» ساپىندا ۆينيسيۋس دۋبل جاساپ، 7 جانە 45+3 مينۋتتاردا گول سوقتى. ويىننىڭ 60-مينۋتىندا ماتەۋس كۋنيانىڭ قاقپاعا باعىتتاعان دوبى ءمۇلت كەتپەدى.

    وسىلايشا، برازيليا قۇراماسى س توبىندا 7 ۇپاي جيناپ، پلەي-وفف كەزەڭىنە جولداما الدى. ال شوتلانديا قۇراماسى 3 ۇپايمەن ءۇشىنشى ورىنعا تۇراقتادى.

    ماتچقا حالىقارالىق ساناتتاعى مەكسيكالىق تورەشى سەسار راموس قازىلىق ەتتى.

    ايتا كەتەيىك، شۆەيتساريا كانادانى جەڭىپ، الەم چەمپيوناتىنىڭ پلەي-وفف كەزەڭىنە شىقتى.

    سپورت FIFA 2026
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور