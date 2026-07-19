فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىنىڭ جەڭىمپازدارىنا قانشا سىياقى بەرىلەدى؟
فۋتبولدان 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ جەڭىمپازى رەكوردتىق 50 ميلليون دوللار الادى.
جەڭىمپاز اتانعان قۇرامانىڭ فۋتبولشىلارى ۇلتتىق فەدەراتسيامەن جاسالعان كەلىسىمگە سايكەس، جۇلدە قورىنىڭ 45 پايىزىن ءوزارا بولىسەدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.
ەگەر ارگەنتينا نەمەسە يسپانيا قۇراماسى 19-شىلدەدە نيۋ-يوركتە وتەتىن فينالدا جەڭىسكە جەتسە، ءار ويىنشى 500 مىڭ دوللاردان استام سىياقى الۋى مۇمكىن.
وتكەن جىلدىڭ جەلتوقسانىندا فيفا كەڭەسى الەم چەمپيونىنىڭ سىياقىسىن 50 ميلليون دوللارعا (شامامەن 23,6 ميلليارد تەڭگە) دەيىن ۇلعايتتى. بۇل 2022-جىلى قاتاردا وتكەن الەم چەمپيوناتىنداعى جۇلدەمەن سالىستىرعاندا 8 پايىزعا كوپ. ول كەزدە چەمپيون اتانعان ارگەنتينا قۇراماسى 42 ميلليون دوللار العان بولاتىن.
ال فينالدا جەڭىلگەن كوماندا 33 ميلليون دوللار الادى. بۇل جاعدايدا ويىنشىلارعا بولىنەتىن ۇلەس 40 پايىزدى قۇرايدى.
فيفا بۇرىن-سوڭدى بولماعان جۇلدە قورىن بەكىتتى
فيفا كەڭەسى 2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتىنا ارنالعان 727 ميلليون دوللار كولەمىندەگى رەكوردتىق قارجىلىق پاكەتتى بەكىتتى. بۇل 2022 -جىلعى قاتارداعى تۋرنيرمەن سالىستىرعاندا 50 پايىزعا كوپ.
ونىڭ ىشىندە 655 ميلليون دوللار تۋرنيرگە قاتىساتىن 48 قۇرامانىڭ اراسىندا جۇلدە رەتىندە بولىنەدى. بۇدان بولەك، الەم چەمپيوناتىنا جولداما العان ءاربىر قۇراما دايىندىق شىعىندارىن وتەۋ ءۇشىن 1,5 ميلليون دوللار (شامامەن 708 ميلليون تەڭگە) الادى.
جۇلدە قورىنىڭ ءبولىنۋ ءتارتىبى تومەندەگىدەي:
چەمپيون - 50 ميلليون دوللار؛
كۇمىس جۇلدەگەر - 33 ميلليون دوللار؛
قولا جۇلدەگەر - 29 ميلليون دوللار.
FIFA ارگەنتيناعا تورەشىلەر كومەكتەستى دەگەن ايىپتاۋدى جوققا شىعاردى
توپتىق كەزەڭنەن اسا الماعان قۇرامالار 9 ميلليون دوللار، 1/16 فينالعا شىققان كوماندالار 11 ميلليون دوللار، ال 1/8 فينالعا وتكەن قۇرامالار 15 ميلليون دوللار يەلەنەدى.
بۇل شەشىم فيفا كونگرەسى قارساڭىندا وتكەن ۇيىم كەڭەسىنىڭ وتىرىسىندا قابىلداندى. ۇيىم پرەزيدەنتى دجانني ينفانتينو جۇلدە قورىنىڭ ۇلعايۋى ءتۋرنيردىڭ كوممەرتسيالىق الەۋەتىنىڭ ارتۋىمەن بايلانىستى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتى العاش رەت 48 قۇرامانىڭ قاتىسۋىمەن وتكىزىلىپ، ا ق ش، كانادا جانە مەكسيكادا ۇيىمداستىرىلادى.