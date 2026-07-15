فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىنىڭ جابىلۋ سالتاناتىندا كىمدەر ونەر كورسەتەتىنى بەلگىلى بولدى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلعى فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىنىڭ جابىلۋ سالتاناتى 19-شىلدەدە New York New Jersey Stadium ستاديونىندا تۋرنيردىڭ فينالدىق ماتچى الدىندا وتەدى.
شوۋ جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا ساعات 13:30 دا، ياعني فينالدىق ويىن باستالاردان 90 مينۋت بۇرىن باستالادى.
سالتاناتتى شارادا الەمدىك مۋزىكا جانە شوۋ-بيزنەس جۇلدىزدارى توم كرۋز، لاۋرا پاۋزيني، نيكول شەرزينگەر، روببي ۋيليامس جانە IShowSpeed ونەر كورسەتەدى. ال فينال الدىندا ا ق ش- تىڭ مەملەكەتتىك ءانۇرانىن «ەممي»، «گرەممي»، «وسكار» جانە «توني» سىيلىقتارىنىڭ لاۋرەاتى دجەننيفەر حادسون ورىندايدى.
FIFA مالىمەتىنشە، بۇل سالتانات الەم چەمپيوناتى تاريحىنداعى ەڭ اۋقىمدى تۋرنيردىڭ سيمۆولدىق قورىتىندىسى بولماق. بيىل العاش رەت الەم بىرىنشىلىگىنە 48 قۇراما قاتىستى. شوۋ كانادا، مەكسيكا جانە ا ق ش- تا وتكەن تۋرنيرگە قاتىسقان كوماندالاردىڭ جولىنا ارنالادى.
جابىلۋ ءراسىمىن Balich Wonder Studio ازىرلەپ جاتىر. FIFA وكىلدەرىنىڭ ايتۋىنشا، شوۋدا مۋزىكا، مادەنيەت جانە فۋتبول توعىسىپ، جاڭا رەكوردتار ورناتقان ءارى جانكۇيەرلەردىڭ جاڭا بۋىنىن شابىتتاندىرعان تۋرنيردىڭ ەرەكشە اتموسفەراسى كورىنىس تابادى.
- كانادا، مەكسيكا جانە ا ق ش- تا وتكەن اشىلۋ سالتاناتتارىنىڭ رۋحىن جالعاستىرا وتىرىپ، جابىلۋ ءراسىمى مۋزىكا، مادەنيەت جانە فۋتبولدى توعىستىرىپ، تاريحي تۋرنيردىڭ چەمپيونى انىقتالاتىن شەشۋشى ماتچ الدىندا كورەرمەندەرگە ەرەكشە كوڭىل كۇي سىيلايدى، - دەدى FIFA 2026 الەم چەمپيوناتىنىڭ وپەراتسيالىق ديرەكتورى حايمو شيرگي.
ۇيىمداستىرۋشىلار الداعى كۇندەرى جابىلۋ سالتاناتىنا قاتىساتىن وزگە ارتىستەر مەن ارنايى قوناقتاردىڭ ەسىمدەرىن جاريالايتىنىن مالىمدەدى.
جانكۇيەرلەرگە ستاديونعا ەرتەرەك كەلۋ ۇسىنىلدى. كىرۋ جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا 11:00 دە اشىلادى. فينال باستالعانعا دەيىن كورەرمەندەر ءۇشىن ويىن-ساۋىق باعدارلامالارى، ينتەراكتيۆتى ايماقتار جانە باسقا دا ءىس-شارالار ۇيىمداستىرىلادى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن مادوننا، شاكيرا، BTS جانە دجاستين بيبەردىڭ 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ فينالىندا ونەر كورسەتەتىنى حابارلانعان بولاتىن.
ايتا كەتەلىك قازاقستاندا FIFA WORLD CUP 2026 مونەتالارى ساتىلا باستادى.