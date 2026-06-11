فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىنىڭ ءانۇرانىن كىمدەر ورىندايدى
استانا. KAZINFORM - حالىقارالىق فۋتبول قاۋىمداستاقتارى فەدەراتسياسى (FIFA) بۇگىن باستالاتىن فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىنىڭ ءانۇرانىن ءوزىنىڭ رەسمي سايتىندا جاريالادى.
DNA دەپ اتالاتىن كومپوزيتسيانى يتاليالىق وپەرا ءانشىسى اندرەا بوچەللي، الەمگە تانىمال ديدجەي ءارى پروديۋسەر دەۆيد گەتتا، «گرەممي» سىيلىعىنىڭ ءۇش دۇركىن يەگەرى، امەريكالىق ءانشى Megan Thee Stallion جانە «وسكار»، «گرەممي» مەن «التىن گلوبۋس» سىيلىقتارىنىڭ لاۋرەاتى، وڭتۇستىككورەيالىق ورىنداۋشى EJAE بىرلەسىپ جازعان.
- بۇل تۋىندى ءۇش ەل مەن 16 قابىلداۋشى قالادا وتەتىن العاشقى FIFA الەم چەمپيوناتىنىڭ رۋحىن كورسەتەدى. تۋرنير بارىسىندا 48 قۇراما الەمدەگى ەڭ اۋقىمدى فۋتبول ارەناسىندا باق سىنايدى، - دەلىنگەن حالىقارالىق ۇيىمنىڭ مالىمدەمەسىندە.
ءانۇران العاش رەت 11-ماۋسىم كۇنى جاندى داۋىستا مەحيكودا وتەتىن فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىنىڭ اشىلۋ سالتاناتىندا ورىندالادى. ونى اندرەا بوچەللي مەن EJAE ورىندايدى. سونداي-اق شاراعا David Guetta دا قاتىسادى.
- فۋتبول مەنىڭ ءومىرىمنىڭ اجىراماس بولىگى جانە ءاردايىم جۇرەگىمنەن ەرەكشە ورىن الادى. FIFA الەم چەمپيوناتىنىڭ ءانۇرانىن ورىنداۋعا جانە اشىلۋ سالتاناتىنا قاتىسۋعا شاقىرتۋ الۋ - مەن ءۇشىن زور مارتەبە، ءارى ەرەكشە تولعانىس سىيلايتىن وقيعا، - دەدى بوچەللي.
اسەرىمەن ءانشى EJAE دە ءبولىستى.
- بۇل مەن ءۇشىن ماڭىزدى، سەبەبى ءان ءماتىنىنىڭ ءبىر بولىگىن كورەي تىلىندە جازۋ مۇمكىندىگىنە يە بولدىم. وسىنداي ۇلكەن ساحنادا وڭتۇستىك كورەيانىڭ اتىنان ونەر كورسەتۋ - زور مارتەبە. بالالىق شاقتاعى ەڭ سۇيىكتى ەستەلىكتەرىمنىڭ ءبىرى - 2002-جىلعى الەم چەمپيوناتى كەزىندەگى سەۋل. سول ۋاقىتتا بۇكىل قالانىڭ قالاي بىرىككەنىن كورگەن ەدىم، - دەپ اتاپ ءوتتى ول.
بۇعان دەيىن ءا چ-2026-عا قاتىسپايتىن توپ-5 جۇلدىز جايلى ءمالىم بولعان.
سونداي-اق، سۋپەركومپيۋتەر فۋتبولدان 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ باستى فاۆوريتىن اتاعان.