فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىنىڭ اشىلۋ ماتچىندا تورەشى العاش رەت ءۇش قىزىل قاعاز كورسەتتى
استانا. KAZINFORM - مەحيكوداعى اتستەكا ارەناسىندا مەكسيكا قۇراماسى مەن وار كومانداسىنىڭ كەزدەسۋىندە تورەشى ءۇش قىزىل قاعاز كورسەتتى، حابارلايدى Report.
كەزدەسۋدىڭ 49-مينۋتىندا باس تورەشى، برازيليالىق ۆيلتون سامپايو مەكسيكالىق بريان گۋتەررەسكە قارسى سوڭعى ءۇمىت ەرەجەسىن بۇزعانى ءۇشىن و ا ر جارتىلاي قورعاۋشىسى سفيفەلو سيتحوۋلۋعا قىزىل قاعاز كورسەتتى. كەيىن VAR كومەگىمەن بەينەقايتالىمدى قاراپ شىققان تورەشى دورەكى ويىنى ءۇشىن و ا ر قۇراماسىنىڭ تاعى ءبىر ويىنشىسى تەمبا زۆانەنى دە الاڭنان قۋدى.
ال ماتچتىڭ 90+2-مينۋتىندا گول سوعۋدىڭ ايقىن مۇمكىندىگىن بولدىرماعانى ءۇشىن مەكسيكا قۇراماسىنىڭ كاپيتانى سەسار مونتەس قىزىل قاعاز الدى.
بۇعان دەيىن الەم چەمپيوناتىنىڭ اشىلۋ ماتچىندا ەڭ كوپ دەگەندە ەكى ويىنشى الاڭنان قۋىلعان بولاتىن. مۇنداي جاعداي 1990-جىلى يتاليادا وتكەن الەم چەمپيوناتىنىڭ ارگەنتينا مەن كامەرۋن قۇرامالارى اراسىنداعى العاشقى ويىنىندا تىركەلگەن ەدى. ول كەزدەسۋدە كامەرۋندىق قورعاۋشى اندرە كانا-بيييك تىكەلەي قىزىل قاعاز السا، ونىڭ وتانداسى بەنجامەن ماسسينگ ەكى سارى قاعازدان كەيىن الاڭنان كەتكەن.