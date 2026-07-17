KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    فۋتبولدان الەم چەمپيوناتى فينالىنىڭ بيلەتتەرى قانشا تۇرادى

    استانا. قازاقپارات - 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ فينالىنا بيلەتتەر ا ق ش- تاعى سپورتتىق ءىس-شارالار تاريحىنداعى ەڭ قىمبات بيلەتكە اينالۋى مۇمكىن دەپ حابارلايدى Yahoo Sports.

    ا
    Фото: Yabiladi.сom

    يسپانيا - ارگەنتينا ماتچى جەكسەنبى، 19-شىلدەدە نيۋ-دجەرسيدەگى MetLife ستاديونىندا وتەدى.

    TickPick ونلاين پلاتفورماسىنىڭ مالىمەتىنە قاراعاندا، ماتچ بيلەتتەرىنىڭ ورتاشا باعاسى - 11327 دوللار، بۇل - ورتاشا ساتىپ الۋ باعاسى بويىنشا تاريحتاعى ەڭ قىمبات بيلەت.

    الدىڭعى ەڭ جوعارى كورسەتكىش 2024-جىلعى سۋپەركۋبوكتا تىركەلگەن ەدى، ول كەزدە San Francisco 49ers» - «Kansas City Chiefs» ماتچىنا ورتاشا بيلەت باعاسى 9411 دوللار بولعان.

    2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ فينالىنا ەڭ ارزان بيلەت 7451 دوللاردان باستالادى.

    TickPick پلاتفورماسىندا تىركەلگەن ەڭ قىمبات ساتىپ الۋ - 115A سەكتورىنداعى 21-قاتاردان الىنعان ەكى بيلەت. ءار بيلەت 28479 ا ق ش دوللارىنا ساتىلعان.

    USA Today باسىلىمىنىڭ مالىمەتىنشە، انگليا 1966-جىلدان بەرگى العاشقى فينالىنا شىققاندا نەمەسە ا ق ش العاشقى فينالىن ءوز الاڭىندا وتكىزگەندە باعالار بۇدان جوعارىراق بولۋى مۇمكىن ەدى.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىنىڭ كۋبوگى نيۋ-يورك پەن نيۋ-دجەرسي ستاديونىنا ارنايى جاسالعان Louis Vuitton چەمودانىندا جەتكىزىلەتىنىن حابارلاعانبىز.

    سپورت FIFA 2026
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور