فۋتبولدان الەم چەمپيوناتى فينالىنىڭ بيلەتتەرى قانشا تۇرادى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ فينالىنا بيلەتتەر ا ق ش- تاعى سپورتتىق ءىس-شارالار تاريحىنداعى ەڭ قىمبات بيلەتكە اينالۋى مۇمكىن دەپ حابارلايدى Yahoo Sports.
يسپانيا - ارگەنتينا ماتچى جەكسەنبى، 19-شىلدەدە نيۋ-دجەرسيدەگى MetLife ستاديونىندا وتەدى.
TickPick ونلاين پلاتفورماسىنىڭ مالىمەتىنە قاراعاندا، ماتچ بيلەتتەرىنىڭ ورتاشا باعاسى - 11327 دوللار، بۇل - ورتاشا ساتىپ الۋ باعاسى بويىنشا تاريحتاعى ەڭ قىمبات بيلەت.
الدىڭعى ەڭ جوعارى كورسەتكىش 2024-جىلعى سۋپەركۋبوكتا تىركەلگەن ەدى، ول كەزدە San Francisco 49ers» - «Kansas City Chiefs» ماتچىنا ورتاشا بيلەت باعاسى 9411 دوللار بولعان.
2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ فينالىنا ەڭ ارزان بيلەت 7451 دوللاردان باستالادى.
TickPick پلاتفورماسىندا تىركەلگەن ەڭ قىمبات ساتىپ الۋ - 115A سەكتورىنداعى 21-قاتاردان الىنعان ەكى بيلەت. ءار بيلەت 28479 ا ق ش دوللارىنا ساتىلعان.
USA Today باسىلىمىنىڭ مالىمەتىنشە، انگليا 1966-جىلدان بەرگى العاشقى فينالىنا شىققاندا نەمەسە ا ق ش العاشقى فينالىن ءوز الاڭىندا وتكىزگەندە باعالار بۇدان جوعارىراق بولۋى مۇمكىن ەدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىنىڭ كۋبوگى نيۋ-يورك پەن نيۋ-دجەرسي ستاديونىنا ارنايى جاسالعان Louis Vuitton چەمودانىندا جەتكىزىلەتىنىن حابارلاعانبىز.