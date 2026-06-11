فۋتبولدان الەم چەمپيوناتى نەگە ءۇش ەلدە وتەدى
استانا. KAZINFORM - فۋتبولدان الەم چەمپيوناتى تاريحىندا العاش رەت ءتۋرنيردى بىردەن ءۇش مەملەكەت - كانادا، مەكسيكا جانە اقش قابىلدايدى.
باستاپقىدا بۇل ەلدەردىڭ ءارقايسىسى جارىستى وتكىزۋ قۇقىعىنا جەكە ءوتىنىم بەرۋدى جوسپارلاعانىمەن، كەيىن كۇش بىرىكتىرىپ، ورتاق ءوتىنىم ۇسىنعان.
اۋەلدە كانادا، مەكسيكا جانە ا ق ش 2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتىن وتكىزۋ قۇقىعىنا بولەك-بولەك ۇمىتكەر بولماق بولعان. الايدا كەيىن ءۇش ەل كۇش بىرىكتىرىپ، «ءبىرتۇتاس بىرلىك» ۇرانىمەن ورتاق ءوتىنىم ۇسىندى.
مۇنداي شەشىم قابىلداۋعا تۋرنير اۋقىمىنىڭ ۇلعايۋى اسەر ەتتى. ەگەر 2022-جىلى قاتاردا وتكەن الەم چەمپيوناتىنا 32 قۇراما قاتىسسا، الداعى دودادا ولاردىڭ سانى ءبىر جارىم ەسەگە ارتىپ، رەكوردتىق 48 كومانداعا جەتەدى. سونىمەن قاتار چەمپيونات بارىسىندا رەكوردتىق 104 ماتچ وتكىزىلەدى. بۇل قاتارداعى الەم بىرىنشىلىگىمەن سالىستىرعاندا 40 ويىنعا كوپ.
قاتىسۋشىلار مەن ماتچتار سانىنىڭ ارتۋى ۇيىمداستىرۋ شىعىندارىن دا كوبەيتەدى. ستاديونداردى دايىنداۋ، جاڭعىرتۋ جانە ءتۋرنيردى وتكىزۋگە قاجەتتى ينفراقۇرىلىمدى قامتاماسىز ەتۋ قوماقتى قارجىنى تالاپ ەتەدى. مۇنداي جاعدايدا الەم چەمپيوناتىن ءبىر عانا مەملەكەتتىڭ وتكىزۋى بارعان سايىن كۇردەلەنە تۇسەدى. سوندىقتان مۇنداي اۋقىمداعى ءتۋرنيردى بىرنەشە ەلدىڭ بىرلەسىپ وتكىزۋى ءتيىمدى شەشىم رەتىندە قاراستىرىلدى.
Al Jazeera باسىلىمىنىڭ جازۋىنشا، سولتۇستىك امەريكانىڭ ءۇش ەلىنىڭ ورتاق وتىنىمىنە باسىمدىق بەرىلۋىنىڭ ماڭىزدى سەبەپتەرىنىڭ ءبىرى -ۇسىنىلعان ستاديونداردىڭ دايىن بولۋى.
وتىنىمگە ەنگىزىلگەن ارەنالاردىڭ بارلىعى بۇرىننان سالىنعان جانە اۋقىمدى قۇرىلىس جۇمىستارىن قاجەت ەتپەيدى. سونىمەن قاتار ولاردىڭ ورتاشا سىيىمدىلىعى 68 مىڭنان استام كورەرمەنگە ارنالعان.
دەگەنمەن مۇنىڭ ەكىنشى جاعى دا بار. ادەتتە ءىرى سپورتتىق جارىستاردىڭ ەكونوميكا مەن جۇمىسپەن قامتۋعا تيگىزەتىن ەڭ ۇلكەن اسەرى ينفراقۇرىلىم سالۋ كەزەڭىندە بايقالادى. سوندىقتان دايىن نىسانداردى پايدالانۋ بۇل باعىتتاعى ەكونوميكالىق بەلسەندىلىكتىڭ ارتۋىنا ايتارلىقتاي ىقپال ەتپەۋى مۇمكىن.
سونداي-اق تۋرنير وتەتىن قالالاردىڭ كولىك، تۇرعىن ءۇي، مەديتسينا، تەحنولوگيا جانە وزگە دە ينفراقۇرىلىمى FIFA تالاپتارىنا تولىق سايكەس كەلەتىنى نەمەسە ودان جوعارى دەڭگەيدە ەكەنى انىقتالعان.
ەسكە سالايىق، 2026-جىلعى فۋتبولدان الەم چەمپيوناتى كانادا، مەكسيكا جانە ا ق ش- تىڭ 16 قالاسىنداعى 16 ستاديوندا وتەدى.
ءتۋرنيردى ءۇش مەملەكەت قابىلداعانىمەن، ماتچتاردىڭ باسىم بولىگى ا ق ش-تا ۇيىمداستىرىلادى. مۇندا بارلىعى 78 ويىن وتەدى. ال كانادا مەن مەكسيكادا 13 ماتچتان وتكىزىلەدى.
شيرەك فينالدار، جارتىلاي فينالدار جانە فينال سەكىلدى شەشۋشى كەزدەسۋلەردىڭ باسىم بولىگى دە ا ق ش- تا وتەدى.
ايتا كەتەيىك، ءتۋرنيردىڭ 100 جىلدىعىنا ارنالعان 2030 -جىلعى الەم چەمپيوناتى تاريحتا العاش رەت بىردەن ءۇش قۇرلىقتاعى التى مەملەكەتتە ۇيىمداستىرىلادى. اتاپ ايتقاندا، جارىستى ۋرۋگۆاي، پاراگۆاي، ارگەنتينا، ماروككو، يسپانيا جانە پورتۋگاليا قابىلدايدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن بيىلعى فۋتبولدان الەم چەمپيوناتى تۋرالى نەگىزگى دەرەكتەر تۋرالى جازعانبىز.