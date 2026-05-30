فۋتبولدان الەم چەمپيوناتى: ارگەنتينا مەسسيگە قاتىستى شەشىم قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - ارگەنتينا فۋتبول قۇراماسى ا ق ش، كانادا جانە مەكسيكادا وتەتىن 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىنا قاتىساتىن قۇرامىن جاريالادى.
باس باپكەر ليونەل سكالوني باستى حالىقارالىق فۋتبول دوداسىندا ارگەنتينا نامىسىن قورعايتىن 26 ويىنشىنىڭ ەسىمىن اتادى.
ارگەنتينا قۇراماسىنىڭ ءا چ-2026 تۋرنيرىنە قاتىساتىن قۇرامى:
قاقپاشىلار: حۋان مۋسسو («اتلەتيكو»، يسپانيا)، حەرونيمو رۋلي («مارسەل»، فرانسيا)، ەميليانو مارتينەس («استون ۆيللا»، انگليا)؛
قورعاۋشىلار: لەوناردو بالەردي («مارسەل»، فرانسيا)، نيكولاس تاليافيكو («ليون»، فرانسيا)، گونسالو مونتيەل («ريۆەر پلەيت»، ارگەنتينا)، ليساندرو مارتينەس («مانچەستەر يۋنايتەد»، انگليا)، كريستيان رومەرو («توتتەنحەم»، انگليا)، نيكولاس وتامەندي («بەنفيكا»، پورتۋگاليا)، فاكۋندو مەدينا («مارسەل»، فرانسيا)، ناۋەل مولينا («اتلەتيكو»، يسپانيا)؛
جارتىلاي قورعاۋشىلار: لەاندرو پارەدەس («بوكا حۋنيورس»، ارگەنتينا)، رودريگو دە پاۋل («ينتەر مايامي»، ا ق ش)، ۆالەنتين باركو («ستراسبۋر»، فرانسيا)، دجوۆاني لو چەلسو («بەتيس»، يسپانيا)، ەسەكيەل پالاسيوس («بايەر»، گەرمانيا)، الەكسيس ماكالليستەر («ليۆەرپۋل»، انگليا)، ەنتسو فەرناندەس («چەلسي»، انگليا)؛
شابۋىلداۋشىلار: حۋليان الۆارەس («اتلەتيكو»، يسپانيا)، ليونەل مەسسي («ينتەر مايامي»، ا ق ش)، نيكولاس گونسالەس («اتلەتيكو»، يسپانيا)، تياگو المادا («اتلەتيكو»، يسپانيا)، دجۋليانو سيمەونە («اتلەتيكو»، يسپانيا)، نيكو پاس («كومو»، يتاليا)، حوسە مانۋەل لوپەس («پالمەيراس»، برازيليا)، لاۋتارو مارتينەس («ينتەر»، يتاليا).