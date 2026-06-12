KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    فۋتبولدان 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتى: ەكىنشى ويىن كۇنىنىڭ ماتچتارى قاشان وتەدى

    استانا. KAZINFORM - فۋتبولدان 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ توپتىق كەزەڭىندەگى ەكىنشى ويىن كۇنىنىڭ ماتچتارى باستالادى.

    ا
    Фото: AZƏRTAC

    الداعى تۇندە جانە تاڭەرتەڭ قازاقستان ۋاقىتىمەن ەكى كەزدەسۋ وتەدى.

    ۆ توبىندا تۋرنيردى قابىلداۋشى ەلدەردىڭ ءبىرى - كانادا قۇراماسى بوسنيا جانە گەرتسەگوۆينامەن كەزدەسەدى. ماتچ تورونتو قالاسىندا وتەدى. بوسنيا جانە گەرتسەگوۆينا قۇراماسىنىڭ ساپىندا ەلوردالىق «استانا» كلۋبىندا ونەر كورسەتەتىن يۆان باشيچ تە بار. كەزدەسۋ قازاقستان ۋاقىتىمەن تۇنگى 00:00 دە باستالادى.

    تاڭەرتەڭ D توبىنىڭ قۇرامالارى العاشقى ويىندارىن وتكىزەدى. تۋرنير قوجايىندارىنىڭ ءبىرى ا ق ش قۇراماسى لوس-اندجەلەستە پاراگۆايمەن كۇش سىناسادى.

    13-ماۋسىم. قازاقستان ۋاقىتى بويىنشا ماتچتار كەستەسى:

    00:00 - كانادا - بوسنيا جانە گەرتسەگوۆينا

    06:00 – ا ق ش - پاراگۆاي

    قازاقستان اۋماعىندا الەم چەمپيوناتى ماتچتارىن Qazaqstan جانە Qazsport تەلەارنالارى تىكەلەي ەفيردە كورسەتەدى.

    ايتا كەتەيىك، كەشە فۋتبولدان 23-الەم چەمپيوناتىنىڭ اشىلۋ سالتاناتى ءوتتى.

    سپورت FIFA 2026
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور