فۋتبولدان 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتى: ەكىنشى ويىن كۇنىنىڭ ماتچتارى قاشان وتەدى
استانا. KAZINFORM - فۋتبولدان 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ توپتىق كەزەڭىندەگى ەكىنشى ويىن كۇنىنىڭ ماتچتارى باستالادى.
الداعى تۇندە جانە تاڭەرتەڭ قازاقستان ۋاقىتىمەن ەكى كەزدەسۋ وتەدى.
ۆ توبىندا تۋرنيردى قابىلداۋشى ەلدەردىڭ ءبىرى - كانادا قۇراماسى بوسنيا جانە گەرتسەگوۆينامەن كەزدەسەدى. ماتچ تورونتو قالاسىندا وتەدى. بوسنيا جانە گەرتسەگوۆينا قۇراماسىنىڭ ساپىندا ەلوردالىق «استانا» كلۋبىندا ونەر كورسەتەتىن يۆان باشيچ تە بار. كەزدەسۋ قازاقستان ۋاقىتىمەن تۇنگى 00:00 دە باستالادى.
تاڭەرتەڭ D توبىنىڭ قۇرامالارى العاشقى ويىندارىن وتكىزەدى. تۋرنير قوجايىندارىنىڭ ءبىرى ا ق ش قۇراماسى لوس-اندجەلەستە پاراگۆايمەن كۇش سىناسادى.
13-ماۋسىم. قازاقستان ۋاقىتى بويىنشا ماتچتار كەستەسى:
00:00 - كانادا - بوسنيا جانە گەرتسەگوۆينا
06:00 – ا ق ش - پاراگۆاي
قازاقستان اۋماعىندا الەم چەمپيوناتى ماتچتارىن Qazaqstan جانە Qazsport تەلەارنالارى تىكەلەي ەفيردە كورسەتەدى.
ايتا كەتەيىك، كەشە فۋتبولدان 23-الەم چەمپيوناتىنىڭ اشىلۋ سالتاناتى ءوتتى.