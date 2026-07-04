فۋتبول: كابو-ۆەردەنى ارەڭ جەڭگەن ارگەنتينا الەم چەمپيوناتىنىڭ 1/8 فينالىنا شىقتى
استانا. KAZINFORM - ارگەنتينا قۇراماسى ا ق ش- تىڭ مايامي قالاسىندا وتكەن فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىنىڭ 1/16 فينالىندا كابو-ۆەردەنى 3:2 ەسەبىمەن جەڭىپ، تۋرنيردىڭ 1/8 فينالىنا جولداما الدى، دەپ حابارلايدى FIFA.
كەزدەسۋدىڭ 29-مينۋتىندا ارگەنتينا كاپيتانى ليونەل مەسسي ەسەپ اشىپ، كومانداسىن العا شىعاردى. كابو-ۆەردە تاراپى تارازى باسىن تەڭەستىرگەنىمەن، وڭتۇستىكامەريكالىق قۇراما ويىن تىزگىنىن قايتا قولعا الىپ، تاعى ەكى رەت مەرگەندىك تانىتتى.
كابو-ۆەردە ماتچ سوڭىنا قاراي ەسەپ ايىرماسىن قىسقارتقانىمەن، تارازى باسىن تەڭەستىرە المادى. ناتيجەسىندە ارگەنتينا 3:2 ەسەبىمەن جەڭىسكە جەتىپ، پلەي-وففتىڭ كەلەسى كەزەڭىنە ءوتتى.
بۇل ماتچتا ليونەل مەسسي الەم چەمپيوناتتارىنىڭ پلەي-وفف كەزەڭىندەگى ناتيجەلى ارەكەتتەر سانى بويىنشا جاڭا رەكورد ورناتتى. ول گول سوعىپ، الەم چەمپيوناتتارى پلەي-وففىنداعى ناتيجەلى ارەكەتتەر سانىن 12 گە جەتكىزدى. وسىلايشا ارگەنتينالىق فۋتبولشى بۇعان دەيىن 11 ناتيجەلى ارەكەتپەن كوش باستاپ تۇرعان پەلە مەن كيليان مباپپەدەن وزىپ شىقتى.
سونىمەن قاتار بۇل گول مەسسي ءۇشىن الەم چەمپيوناتى-2026 تۋرنيرىندەگى جەتىنشى، ال الەم چەمپيوناتتارى تاريحىنداعى 20-گول بولدى.
ەندى ارگەنتينا قۇراماسى 1/8 فينالدا مىسىر قۇراماسىمەن كەزدەسەدى.
ايتا كەتەيىك، اۋستراليانى جەڭگەن مىسىر قۇراماسى الەم چەمپيوناتىنىڭ 1/8 فينالىنا جولداما الدى.