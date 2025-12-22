تازى مەن توبەت تۋرالى عىلىمي دەرەكتەر ءبىر بازادا جيناقتالدى
الماتى. KAZINFORM - قازاقستاندا كەيىنگى بىرنەشە جىلدا ۇلكەن عىلىمي جۇمىس جۇرگىزىلىپ، تازى مەن توبەت تۋرالى العاش رەت ناقتى عىلىمي دەرەك الىندى.
ق ر ع ج ب م عىلىم كوميتەتىنە قاراستى گەنەتيكا جانە فيزيولوگيا ينستيتۋتىنىڭ جەتەكشى عىلىمي قىزمەتكەرى اناستاسيا پەرفيليەۆا ايتۋىنشا، بۇل زەرتتەۋلەر اياسىندا قازاقى يت تۇقىمدارىنىڭ د ن ق بانكى جاسالىپ، گەنەتيكالىق پاسپورتتار ەنگىزىلدى.
— 2021 -جىلى تازىنىڭ گەنوفوندىن زەرتتەۋ جوباسى باستالىپ، كوپ ۇزاماي توبەتتى زەرتتەپ، ونىڭ گەنەتيكالىق قورىن ساقتايتىن تەحنولوگيالاردى ازىرلەۋگە ارنالعان ۇلكەن باعدارلاما قولعا الىندى. زەرتتەۋگە گەنەتيكا جانە فيزيولوگيا ينستيتۋتى، قازاقستان زوولوگيا ينستيتۋتى، «قانسونار» قاۋىمداستىعى، قازاقستاننىڭ كينولوگتار وداعى، ۆەتەريناريالىق ۇيىمدار، پاناجايلار مەن قوعامدىق قورلار قاتىستى، - دەدى اناستاسيا پەرفيليەۆا.
عالىمدار «قانسونار» كينولوگتارىمەن بىرگە ەلدىڭ بارلىق ءوڭىرىن ارالاپ، يت وسىرۋشىلەرمەن، اڭشىلارمەن، مالشىلارمەن كەزدەسكەن. ونىڭ ناتيجەسىندە تازى مەن توبەت تۇقىمىنىڭ د ن ق بانكى قۇرىلدى. تىركەلگەن ءار يتتەن ەجەلگى تۇقىمدارمەن گەنەتيكالىق بايلانىسى جانە وزگە دە بىرەگەي مالىمەتتەر الىنعان. ەندى بۇل دەرەكتەر جوعالماي، عىلىمي تۇرعىدا جۇيەلەنگەن بازادا ساقتالماق.
- كوبى سوندا ءوز ءيتىنىڭ ۇلكەن عىلىمي قۇندىلىعى بار ەكەنىن العاش رەت ەستىپ ءبىلدى، - دەدى اناستاسيا پەرفيليەۆا.
گەنەتيكالىق تالداۋ تازىنىڭ ءوز الدىنا دەربەس، ەجەلگى ءارى گەنەتيكالىق تۇرعىدان بىرەگەي تۇقىم ەكەنىن، باسقا شىعىس تازىلارىمەن بىردەي ەمەس ەكەنىن كورسەتتى. سونداي- اق بۇل زەرتتەۋلەر توبەتتىڭ الەمدەگى 140 تان استام تۇقىم مەن وتار كۇزەتەتىن باسقا دا يتتەردەن ەرەكشەلەنەتىنىن دالەلدەپ وتىر. ودان بولەك وسى ۋاقىت ىشىندە 600 دەن استام يتكە گەنەتيكالىق پاسپورت جاسالعان.
ەسكە سالايىق، بىلتىر حالىقارالىق كينولوگيالىق فەدەراتسيانىڭ باس كوميتەتى قازاق تازىسىن رەسمي تۇردە يت تۇقىمى دەپ ادەپكى تانۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى.
بيىل الماتىدا تازى تۇقىمىنىڭ ەڭ ۇزدىگى انىقتالدى.