KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    «تازى. ۇلت قازىناسى»: پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنىنىڭ دەرەكتى فيلمى Jibek Joly ارناسىنان كورسەتىلەدى

    استانا. قازاقپارات – 3-قىركۇيەك - قازاقى تازى مەن توبەت كۇنى Jibek Joly تەلەارناسى پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنى تۇسىرگەن «تازى. ۇلت قازىناسى» دەرەكتى فيلمىن كورسەتەدى.

    «Тазы. Сокровище нации»: документальный фильм ТРК Президента покажут на Jibek Joly
    Кадр из видео

    بيىل قازاقستاندا العاش رەت قازاقى تازى مەن توبەت كۇنى اتالىپ ءوتىپ جاتىر. 2026-جىلى كۇنتىزبەگە ەنگەن جاڭا اتاۋلى كۇن قازاقتىڭ بايىرعى ءيت تۇقىمدارىن ۇلتتىق مۇرانىڭ ءبىر بولىگى رەتىندە ساقتاۋعا قوعام نازارىن اۋدارۋدى كوزدەيدى.

    تازى ەجەلدەن قازاقتىڭ «جەتى قازىناسىنىڭ» ءبىرى سانالادى. بۇل تۇقىمنىڭ تاريحى مىڭداعان جىلعا سوزىلادى. قازاقستان اۋماعىنان تابىلعان كونە پەتروگليفتەردە تازىعا ۇقساس يتتەردىڭ بەينەسى كەزدەسەدى.

    «Тазы. Сокровище нации»: документальный фильм ТРК Президента покажут на Jibek Joly
    Кадр из видео

    «تازى. ۇلت قازىناسى» دەرەكتى فيلمىندە تازىنىڭ شىعۋ تاريحى، تۇقىمدىق ەرەكشەلىكتەرى مەن قازاق مادەنيەتىندەگى ورنى باياندالادى.

    ماماندار قازاقى تازىنى زەرتتەۋ، ساقتاۋ جانە تۇقىمىن جاڭعىرتۋ باعىتىندا اتقارىلىپ جاتقان جۇمىستار تۋرالى دا اڭگىمەلەيدى.

    فيلمدى تۇسىرۋگە گەنەتيكا جانە فيزيولوگيا ينستيتۋتىنىڭ عالىمدارى، زوولوگيا ينستيتۋتى زەرتحاناسىنىڭ ماماندارى، كينولوگيالىق فەدەراتسيا وكىلدەرى، قازاقستان كينولوگتار وداعىنىڭ پرەزيدەنتى مەن مۇشەلەرى قاتىستى.

    Петроглифы тазы
    Кадр из видео

    «تازى. ۇلت قازىناسى» دەرەكتى فيلمى 3-قىركۇيەك كۇنى ساعات 18:35 تە Jibek Joly تەلەارناسىنان كورسەتىلەدى.

    ايتا كەتەيىك، كەيىنگى جىلدارى قازاقستاندا ۇلتتىق يت تۇقىمدارىن ساقتاۋ جانە ءوسىرۋ، ولاردىڭ گەندىك قورىن قورعاۋ، حالىقارالىق دەڭگەيدە مويىنداتۋ باعىتىندا جۇيەلى جۇمىس جۇرگىزىلىپ كەلەدى.

    «Тазы. Сокровище нации»: документальный фильм ТРК Президента покажут на Jibek Joly
    Кадр из видео

    2023-جىلى وسى سالانىڭ قۇقىقتىق، ۇيىمداستىرۋشىلىق جانە ەكونوميكالىق نەگىزدەرىن ايقىندايتىن ارنايى زاڭ قابىلداندى.

    «Тазы. Сокровище нации»: документальный фильм ТРК Президента покажут на Jibek Joly
    Кадр из видео

    2023-جىلدان بەرى قازاقستانداعى تازى سانى ءتورت ەسە ءوستى.

    ученые, лаборатории
    Кадр из видео

    بۇعان دەيىن ءانشى ديماش قۇدايبەرگەن مەملەكەت باسشىسىنىڭ تازىسى مەن سايگۇلىگى بەينەلەنگەن بىرەگەي كادرلاردى بولىسكەن ەدى.

    «Тазы. Сокровище нации»: документальный фильм ТРК Президента покажут на Jibek Joly
    Кадр из видео

    ال ناعىز تازىنى قالاي اجىراتۋعا بولاتىنى تۋرالى وسى ماتەريالدان وقي الاسىزدار.

    مادەنيەت
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور