«تازى. ۇلت قازىناسى»: پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنىنىڭ دەرەكتى فيلمى Jibek Joly ارناسىنان كورسەتىلەدى
استانا. قازاقپارات – 3-قىركۇيەك - قازاقى تازى مەن توبەت كۇنى Jibek Joly تەلەارناسى پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنى تۇسىرگەن «تازى. ۇلت قازىناسى» دەرەكتى فيلمىن كورسەتەدى.
بيىل قازاقستاندا العاش رەت قازاقى تازى مەن توبەت كۇنى اتالىپ ءوتىپ جاتىر. 2026-جىلى كۇنتىزبەگە ەنگەن جاڭا اتاۋلى كۇن قازاقتىڭ بايىرعى ءيت تۇقىمدارىن ۇلتتىق مۇرانىڭ ءبىر بولىگى رەتىندە ساقتاۋعا قوعام نازارىن اۋدارۋدى كوزدەيدى.
تازى ەجەلدەن قازاقتىڭ «جەتى قازىناسىنىڭ» ءبىرى سانالادى. بۇل تۇقىمنىڭ تاريحى مىڭداعان جىلعا سوزىلادى. قازاقستان اۋماعىنان تابىلعان كونە پەتروگليفتەردە تازىعا ۇقساس يتتەردىڭ بەينەسى كەزدەسەدى.
«تازى. ۇلت قازىناسى» دەرەكتى فيلمىندە تازىنىڭ شىعۋ تاريحى، تۇقىمدىق ەرەكشەلىكتەرى مەن قازاق مادەنيەتىندەگى ورنى باياندالادى.
ماماندار قازاقى تازىنى زەرتتەۋ، ساقتاۋ جانە تۇقىمىن جاڭعىرتۋ باعىتىندا اتقارىلىپ جاتقان جۇمىستار تۋرالى دا اڭگىمەلەيدى.
فيلمدى تۇسىرۋگە گەنەتيكا جانە فيزيولوگيا ينستيتۋتىنىڭ عالىمدارى، زوولوگيا ينستيتۋتى زەرتحاناسىنىڭ ماماندارى، كينولوگيالىق فەدەراتسيا وكىلدەرى، قازاقستان كينولوگتار وداعىنىڭ پرەزيدەنتى مەن مۇشەلەرى قاتىستى.
«تازى. ۇلت قازىناسى» دەرەكتى فيلمى 3-قىركۇيەك كۇنى ساعات 18:35 تە Jibek Joly تەلەارناسىنان كورسەتىلەدى.
ايتا كەتەيىك، كەيىنگى جىلدارى قازاقستاندا ۇلتتىق يت تۇقىمدارىن ساقتاۋ جانە ءوسىرۋ، ولاردىڭ گەندىك قورىن قورعاۋ، حالىقارالىق دەڭگەيدە مويىنداتۋ باعىتىندا جۇيەلى جۇمىس جۇرگىزىلىپ كەلەدى.
2023-جىلى وسى سالانىڭ قۇقىقتىق، ۇيىمداستىرۋشىلىق جانە ەكونوميكالىق نەگىزدەرىن ايقىندايتىن ارنايى زاڭ قابىلداندى.
2023-جىلدان بەرى قازاقستانداعى تازى سانى ءتورت ەسە ءوستى.
بۇعان دەيىن ءانشى ديماش قۇدايبەرگەن مەملەكەت باسشىسىنىڭ تازىسى مەن سايگۇلىگى بەينەلەنگەن بىرەگەي كادرلاردى بولىسكەن ەدى.
ال ناعىز تازىنى قالاي اجىراتۋعا بولاتىنى تۋرالى وسى ماتەريالدان وقي الاسىزدار.