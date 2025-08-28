تازا قازاقستان: قالدىق جيناۋ مەن سۇرىپتاۋدا جاڭا تەحنولوگيالار قولدانىلا باستادى
استانا. KAZINFORM - بىلتىر «تازا قازاقستان» اكسياسى اياسىندا 4,5 ميلليون توننا قوقىس جينالدى. بۇل تۋرالى Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ «بۇگىن LIVE» باعدارلاماسىنا سۇحبات بەرگەن ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى سيفرلىق ترانسفورماتسيا جانە جوبالاردى باسقارۋ دەپارتامەنتىنىڭ باس ساراپشىسى مالىمدەدى.
- «تازا قازاقستان» اكسياسى باستالعاننان بەرى جوباعا 10 ميلليون 400 مىڭنان استام ادام اتسالىستى. جالپى اۋماعى 859 مىڭ گەكتاردان اسا جەر تازارتىلدى. نەگىزگى باعىت رەتىندە 2 ماسەلەنى ايتا الامىز. ولار - قالدىقتاردى تازالاۋ مەن كوگالداندىرۋ جانە ەل اۋماعىنداعى ورمان شارۋاشىلىعىن جۇرگىزۋ. بىلتىر 4,5 ميلليون توننادان اسا قالدىق تازالاندى. سول قالدىقتاردى تازالاۋ ءۇشىن 67 جوبا جۇزەگە اسىرىلىپ، 346 ميلليارد تەڭگەدەن استام قاراجات ءبولىندى، - دەيدى قازبەك ءجۇمادىللا.
اكسيا بارىسىندا قازاقستاندىقتار ارال تەڭىزىنىڭ دە ماسەلەسىن شەشۋگە ۇلەس قوسىپ جاتىر.
- كوگالداندىرۋ جۇمىستارى ءۇشىن ورماندارعا 1 ميلليارد 349 ميلليون كوشەت وتىرعىزىلدى. ارال اۋماعىنا 48 ميلليون اعاش ەگىلدى. وندا تەڭىزدىڭ تارتىلۋىنا بايلانىستى سەكسەۋىل وتىرعىزىلىپ جاتىر، - دەيدى مامان.
سوڭعى جىلدارى ەلىمىزدەگى قوقىستاردى جيناۋ مەن سۇرىپتاۋدا جاڭا تەحنولوگيالار دا قولدانىلا باستادى. بۇل - قوقىس پوليگوندارىنا تاستالاتىن قالدىقتاردى ەداۋىر ازايتىپ، ەل ەكولوگياسىنا ايتارلىقتاي وڭ ىقپالىن تيگىزبەك.
- قوعامدىق قالدىقتاردى سۇرىپتاۋ بارىسىندا ەل اۋماعىنا 100 دەن استام فاندوماتتار قويىلدى. فاندومات دەگەنىمىز نە؟ الليۋمينيي، پلاستيك سەكىلدى قالدىقتاردى سول قۇرىلعىعا سالۋ ارقىلى ازاماتتار بونۋس الا الادى. ال قوقىستاردى سۇرىپتاۋ ءۇشىن استانا، الماتى، وسكەمەن جانە اقتوبە قالالارىنداعى 129 مەكتەپكە مىڭنان اسا ەكوبوكس ورناتىلدى. سول ەكوبوكستارعا ادامدار ءتۇرلى قوقىستارىن ءبولىپ سالا الادى. ەگەر وسىنداي فاندوماتتار مەن ەكوبوكستار كوپتەپ ورناتىلسا، پوليگونعا توگىلەتىن قوقىستار ازايادى. ال قۇرىلعىداعى قوقىستار قايتا وڭدەۋگە جىبەرىلەدى، - دەيدى مينيسترلىك وكىلى.
سيفرلىق ترانسفورماتسيا جانە جوبالاردى باسقارۋ دەپارتامەنتىنىڭ باس ساراپشىسى «تازا قازاقستان» اكسياسىنىڭ نەگىزگى ماقساتى حالىقتىڭ ەكولوگيالىق مادەنيەتىن كوتەرۋ ەكەنىن ەسكە سالدى.
- وتكەن جىلدار مەن بيىلدى سالىستىرار بولساڭىزدار، ناتيجە بايقالادى. سوڭعى ۋاقىتتا ءار ادام ءوز اۋلاسىن تازا ۇستاۋعا تىرىسىپ جاتىر. بارشا قازاقستاندىقتاردى «تازا قازاقستان» اكتسياسى اياسىندا بىرلەسە بەلسەندى جۇمىس ىستەۋگە شاقىرامىن. تازالىق تەك مينيسترلىك پەن جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارعا عانا ەمەس، بارشا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارىنا كەرەك قوي. ەلىمىزدى تازا ۇستايىق! - دەپ تۇيىندەدى قازبەك ءجۇمادىللا.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن «تازا قازاقستان» باستاماسى اياسىندا بيىل 934 ەكولوگيالىق ءىس-شارا وتكىزىلگەنى تۋرالى جازعان ەدىك.
اۆتور
ارۋجان ماحمۋت