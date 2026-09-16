«تازا كومىر» تەحنولوگياسىن ەنگىزۋگە ايرىقشا باسىمدىق بەرەمىز - توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ەلىمىز كورەيانىڭ سۋتەگى ەنەرگەتيكاسىن دامىتۋ تاجىريبەسىنە قىزىعۋشىلىق تانىتىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى، دەپ حابارلايدى اقوردا.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل باعىتتا ءبىرقاتار بىرلەسكەن جوبا پىسىقتالىپ جاتىر. سونىڭ ءبىرى - شىعىس قازاقستان وبلىسىنداعى «جاسىل ەنەرگەتيكا كەشەنى».
- تازا سۋتەگىن وندىرۋگە جانە قولدانۋعا قاتىستى پيلوتتى جوبالاردى ىسكە اسىرۋ قاجەت دەپ سانايمىن. ايتسە دە كومىر قازاقستاننىڭ ەنەرگەتيكالىق قاۋىپسىزدىگىندە ماڭىزىن جويمايدى. ەلىمىزدە 33 ميلليارد تونناعا جۋىق كومىر قورى بار، ال كومىردەن الىناتىن قۋات ەلەكتر ەنەرگياسى ءوندىرىسىنىڭ 60 پايىزدان استامىن قامتاماسىز ەتەدى. سوندىقتان «تازا كومىر» تەحنولوگياسىن ەنگىزۋگە ايرىقشا باسىمدىق بەرەمىز. كورەيا بيزنەسىن، اسىرەسە، Doosan, KEPCO EC جانە Midland Power كومپانيالارىن كومىر گەنەراتسياسىن جاڭعىرتۋ جوبالارىن بىرلەسە جۇزەگە اسىرۋعا، سونداي- اق اۋاعا تارالاتىن زياندى زاتتاردى رەتتەۋ تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋگە شاقىرامىن،- دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
بۇدان بولەك، مەملەكەت باسشىسى سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىققا ەرەكشە ءمان بەردى.
- كورەيا رەسپۋبليكاسى - جاھاندىق تەحنولوگيا جارىسىنداعى كوشباسشىلاردىڭ ءبىرى. قازاقستان دا سيفرلىق ترانسفورماتسياعا بەلسەندى كىرىستى. استانادا اlem.ai حالىقارالىق ورتالىعى اشىلدى، سۋپەركومپيۋتەرلەر ىسكە قوسىلدى، ارناۋلى جاساندى ينتەللەكت ۋنيۆەرسيتەتى ءوز جۇمىسىن باستادى. كورەيامەن ءبىرقاتار بىرلەسكەن باستاما جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. اتاپ ايتقاندا، تۇركىستاندا Woosong ۋنيۆەرسيتەتى اشىلدى، قىزىلوردادا SeoulTech ۋنيۆەرسيتەتىمەن بىرگە جاساندى ينتەللەكت ينستيتۋتى قۇرىلدى. الاتاۋ قالاسىندا ورنالاساتىن KAIST، ياعني كورەيا وزىق تەحنولوگيالار ينستيتۋتى فيليالى ءوزارا سەرىكتەستىگىمىزدىڭ سەرپىندى جوباسى بولۋعا لايىق. بۇل - الەمدەگى تەحنولوگيا ءتىلىن ۇيرەتەتىن جەتەكشى وقۋ ورىندارىنىڭ ءبىرى. بيىل كورەيا عىلىمي- تەحنيكالىق اقپارات ينستيتۋتىمەن بىرلەسە نەگىزى قالانعان AI SilkNet پرەدەكتيۆتى اناليتيكا جانە فورسايت ورتالىعى ىسكە قوسىلادى. مەنىڭ ويىمشا، ەكى ەلدىڭ عىلىمي مەكەمەلەرى، ۋنيۆەرسيتەتتەرى مەن تەحنولوگيالىق كومپانيالارى وسى ورتالىقتىڭ اينالىسىندا ءبىر ماقساتقا توپتاسقانى ءجون. قازاقستان بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن اlem.ai حالىقارالىق جاساندى ينتەللەكت ورتالىعىنىڭ الەۋەتىن جۇمىلدىرۋعا دايىن. سونىمەن قاتار ورتالىق ازيا ەلدەرىنە جاساندى ينتەللەكت سالاسى ماماندارىن دايارلاۋ ءۇشىن كورەيامەن سەرىكتەستىك نەگىزىندە AI Talent وڭىرلىك باعدارلاماسىن ىسكە قوسقان ءجون دەپ سانايمىن. بۇل ءوز كەزەگىندە ەكونوميكالىق ءوسىم مەن عىلىمي پروگرەسكە ىقپال ەتەتىن جاڭا تەحنولوگيالىق كەڭىستىك قالىپتاستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى،-دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت سەۋلدىڭ ەلىمىزدىڭ ۇزدىك ون ساۋدا سەرىكتەسىنىڭ قاتارىنا كىرەتىنىن مالىمدەدى.