KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    تامىزدان باستاپ استانا - انكارا باعىتىنداعى ۇشاق كۇن سايىن قاتىنايدى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن تۇركيا اراسىنداعى اۋە قاتىناسى كەڭەيىپ، تامىز ايىنان باستاپ استانا مەن انكارا، سونداي-اق الماتى مەن انكارا باعىتتارىنداعى رەيستەر سانى ەداۋىر ارتادى، دەپ حابارلايدى كولىك مينيسترلىگى.

    Жыл аяғына дейін елдегі әуе компаниялары жаңа 6 ұшақ алады
    فوتو: @airastana

    مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، حالىقارالىق اۋە باعىتتارىنىڭ گەوگرافياسىن كەڭەيتۋ جانە قولدانىستاعى باعىتتار بويىنشا رەيستەر سانىن كوبەيتۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر.

    - وسى جىلدىڭ تامىز ايىنان باستاپ AJET اۋە كومپانياسى استانا - انكارا جانە الماتى - انكارا باعىتتارى بويىنشا رەيستەر سانىن اپتاسىنا ەكىدەن جەتىگە دەيىن ۇلعايتادى، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆودان.

    وسىلايشا، ەكى باعىت بويىنشا دا ۇشاقتار كۇن سايىن قاتىنايتىن بولادى.

    مينيسترلىك جاڭا وزگەرىستەردىڭ قازاقستان مەن تۇركيا اراسىنداعى ىسكەرلىك، ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە تۋريستىك بايلانىستاردى ودان ءارى دامىتۋعا ىقپال ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى.

    ايتا كەتەيىك، گونكونگتىڭ ۇلتتىق اۋە كومپانياسى قازاقستانعا جۇك جانە جولاۋشىلار رەيستەرىن اشادى.

    الەم ىقپالداستىق
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور