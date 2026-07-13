تامىزدان باستاپ استانا - انكارا باعىتىنداعى ۇشاق كۇن سايىن قاتىنايدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن تۇركيا اراسىنداعى اۋە قاتىناسى كەڭەيىپ، تامىز ايىنان باستاپ استانا مەن انكارا، سونداي-اق الماتى مەن انكارا باعىتتارىنداعى رەيستەر سانى ەداۋىر ارتادى، دەپ حابارلايدى كولىك مينيسترلىگى.
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، حالىقارالىق اۋە باعىتتارىنىڭ گەوگرافياسىن كەڭەيتۋ جانە قولدانىستاعى باعىتتار بويىنشا رەيستەر سانىن كوبەيتۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر.
- وسى جىلدىڭ تامىز ايىنان باستاپ AJET اۋە كومپانياسى استانا - انكارا جانە الماتى - انكارا باعىتتارى بويىنشا رەيستەر سانىن اپتاسىنا ەكىدەن جەتىگە دەيىن ۇلعايتادى، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆودان.
وسىلايشا، ەكى باعىت بويىنشا دا ۇشاقتار كۇن سايىن قاتىنايتىن بولادى.
مينيسترلىك جاڭا وزگەرىستەردىڭ قازاقستان مەن تۇركيا اراسىنداعى ىسكەرلىك، ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە تۋريستىك بايلانىستاردى ودان ءارى دامىتۋعا ىقپال ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، گونكونگتىڭ ۇلتتىق اۋە كومپانياسى قازاقستانعا جۇك جانە جولاۋشىلار رەيستەرىن اشادى.