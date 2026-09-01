تامىزدا الەمدە ەڭ قىمباتتاعان تاۋار بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - ونەركاسىپتىك تاۋارلار مەن مەتالدار نارىعىندا ەڭ جوعارى ءوسىم قىتاي بيرجاسىنداعى بيتۋم باعاسىندا بايقالدى - ول ءبىر ايدا 21,25 پايىزعا قىمباتتاعان. ال كۇمىستىڭ باعاسى 15,96 پايىزعا وسكەن.
تامىز ايىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا الەمدىك نارىقتا ەڭ قاتتى قىمباتتاعان تاۋار كاكاو بولدى. ال ەڭ كوپ ارزانداعان ءونىم - كوبالت گيدروكسيدى. بۇل دەرەكتەردى ICE Futures, CME Group جانە شانحاي مەتال بيرجاسىنىڭ مالىمەتتەرى نەگىزىندە ريا نوۆوستي تالداعان.
جازدىڭ سوڭعى ايىندا كاكاو باعاسى ءبىر اي ىشىندە 28,22 پايىزعا وسكەن. ازىق-تۇلىك تاۋارلارى اراسىندا قانت پەن بيدايدىڭ دا باعاسى ايتارلىقتاي قىمباتتادى. قانتتىڭ قۇنى 19,87 پايىزعا، ال بيداي 17,11 پايىزعا وسكەن.
سونىمەن بىرگە كەيبىر ازىق-تۇلىك ونىمدەرىنىڭ باعاسى تومەندەدى. اتاپ ايتقاندا، تامىزدا اپەلسين شىرىنى 6,42 پايىزعا، كوفە 3,97 پايىزعا، ال شاي 3,94 پايىزعا ارزانداعان.
ونەركاسىپتىك تاۋارلار مەن مەتالدار نارىعىندا ەڭ جوعارى ءوسىم قىتاي بيرجاسىنداعى بيتۋم باعاسىندا بايقالدى - ول ءبىر ايدا 21,25 پايىزعا قىمباتتاعان. ال كۇمىستىڭ باعاسى 15,96 پايىزعا وسكەن.
بۇل ساناتتاعى ەڭ ۇلكەن باعا تومەندەۋى كوبالت گيدروكسيدىندە تىركەلدى. ونىڭ قۇنى تامىز قورىتىندىسى بويىنشا 16,75 پايىزعا ارزانداعان.
ال وتىن-ەنەرگەتيكا سالاسىندا ەڭ كوپ قىمباتتاعان تاۋار - قىتاي نارىعىنداعى مەتانول. ونىڭ باعاسى ءبىر ايدا 21,36 پايىزعا ءوستى. ەۋروپاداعى گازدىڭ قۇنى 21,12 پايىزعا، ال ا ق ش نارىعىنداعى كومىر 19,21 پايىزعا قىمباتتاعان.
كەرىسىنشە، وتىن-ەنەرگەتيكا سەكتورىندا ەڭ ايتارلىقتاي ارزانداعان ءونىم - Urals ماركالى مۇناي. ونىڭ باعاسى تامىز ايىندا 8,67 پايىزعا تومەندەدى.
وسىلايشا، تامىزداعى الەمدىك تاۋار نارىعىندا ازىق-تۇلىك اراسىندا كاكاونىڭ، ونەركاسىپتىك ونىمدەر اراسىندا بيتۋمنىڭ، ال وتىن-ەنەرگەتيكا سەكتورىندا مەتانولدىڭ باعاسى ايتارلىقتاي وسكەن.