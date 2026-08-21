تامىز ايىنداعى كۇندە ەڭ قۋاتتى جارقىل تىركەلدى
استانا. KAZINFORM - كۇندە م1.88 كلاسىنداعى جارقىل تىركەلدى، بۇل تامىز ايىنىڭ باسىنان بەرگى ەڭ قۋاتتى جارقىل بولدى.
رەسەي عىلىم اكادەمياسى عارىشتىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتىنىڭ كۇن استرونومياسى زەرتحاناسىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇل سوڭعى تاۋلىكتەگى م كلاسىنداعى ەكىنشى جارقىل. عالىمدار كۇن بەلسەندىلىگىنىڭ كۇرت كۇشەيۋىن كۇتپەيدى. الدىن الا باعالاۋلار بويىنشا، بەلسەندى ايماق شارىقتاۋ شەگىنە جەتىپ كەلەدى. وسىدان كەيىن جارقىلدار سانىنىڭ ودان ءارى ارتۋ ىقتيمالدىعى تومەندەۋى ءتيىس.
الدىڭعى تاۋلىكتە كۇندە 19 جارقىل تىركەلگەن. گەوماگنيتتىك بەلسەندىلىك ءالى دە جوعارى دەڭگەيدە، الايدا جەردە شامامەن 20 ساعات بويى ايتارلىقتاي اۋىتقۋلار بايقالماعان. دەگەنمەن جەكەلەگەن بەلسەندىلىك كۇشەيۋى مۇمكىن.
دەمالىس كۇندەرى عارىشتاعى اۋا رايى قالىپتى جاعدايعا ورالۋى مۇمكىن.
ايتا كەتەيىك، ماگنيتتىك داۋىلداردىڭ ادامدارعا اسەرى تۋرالى عىلىمي كونسەنسۋس جوق. الايدا، مەديتسينا ماماندارى ولاردىڭ ءال-اۋقاتقا اسەر ەتۋى مۇمكىن ەكەنىن، قان قىسىمىنىڭ جوعارىلاۋىنا، باس اۋرۋىنا، ەڭبەككە قابىلەتتىلىكتىڭ تومەندەۋىنە، مازاسىزدىققا جانە اللەرگيا، سونداي-اق سوزىلمالى اۋرۋلاردىڭ ورشۋىنە اكەلۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتادى.
بۇعان دەيىن شىلدە ايىندا كۇندە قۋاتتى جارقىل تىركەلگەن بولاتىن.