تامىز ايىندا قازاقستاندىقتار نەشە كۇن دەمالادى
استانا. KAZINFORM – ق ر مەرەكەلەر كۇنتىزبەسىنە سايكەس، اپتاسىنا بەس كۇن قىزمەت ەتەتىن ازاماتتار تامىزدا 21 كۇن جۇمىس ىستەپ، 10 كۇن دەمالادى.
ال التى كۇندىك كەستەمەن جۇمىس ىستەيتىندەر 26 كۇن قىزمەتتە بولادى. ولارعا 5 كۇن دەمالىس قاراستىرىلعان.
وسىلايشا، تامىز ايىندا وتانداستارىمىز تەك اپتا سوڭىندا، ياعني سەنبى جانە جەكسەنبى دەمالادى. مەملەكەتتىك مەرەكەنىڭ بولماۋىنا بايلانىستى قوسىمشا دەمالىس بەرىلمەيدى. ويتكەنى، كونستيتۋتسيا كۇنى 30-تامىزدان 15-ناۋرىزعا اۋىستىرىلدى.
ەسكە سالايىق، 1-شىلدەدە جاڭا اتا زاڭ كۇشىنە ەندى. وعان ساي، كونستيتۋتسيا كۇنى رەسمي تۇردە 15-ناۋرىزدا اتاپ وتىلەدى.