تامىز ايىنا ارنالعان بولجام: قاي وڭىرلەردە قۇرعاقشىلىق بولادى
استانا. KAZINFORM - الدىن الا بولجامعا سايكەس، 2026-جىلدىڭ تامىز ايىندا قازاقستاننىڭ ءبىرقاتار وڭىرىندە اتموسفەرالىق قۇرعاقشىلىق كۇتىلەدى.
قازگيدرومەت مالىمەتىنشە، اتموسفەرالىق قۇرعاقشىلىق باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ بوكەيوردا جانە جانىبەك، اقتوبە وبلىسىنىڭ شالقار جانە ىرعىز، اتىراۋ وبلىسىنىڭ قۇرمانعازى اۋداندارىندا بولجانىپ وتىر.
سونداي-اق جەتىسۋ وبلىسىنىڭ الاكول جانە اقسۋ، جامبىل وبلىسىنىڭ مويىنقۇم، قورداي، سارىسۋ، تالاس، شۋ، جامبىل جانە بايزاق، تۇركىستان وبلىسىنىڭ ارىس، سوزاق، ورداباسى، شاردارا، تۇلكىباس، بايدىبەك اۋداندارىندا قۇرعاقشىلىق بولۋى ىقتيمال.
بۇدان بولەك، قىزىلوردا وبلىسىنىڭ ارال، قازالى، قارماقشى، شيەلى اۋداندارى مەن قىزىلوردا قالاسىندا دا اتموسفەرالىق قۇرعاقشىلىق كۇتىلەدى.
ال سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ تيميريازيەۆ جانە ەسىل اۋداندارىندا، سونداي-اق قوستاناي وبلىسىنىڭ ۇزىنكول جانە قامىستى اۋداندارىندا ىلعالدىلىق دەڭگەيى ورتاشا بولادى دەپ بولجانۋدا.
ەلدىڭ قالعان اۋماعىندا ىلعالدانۋ جاعدايى كليماتتىق نورماعا جاقىن بولادى دەپ كۇتىلەدى.
ايتا كەتەلىك بۇگىن ەلدىڭ باسىم بولىگىندە جاۋىن جاۋادى.