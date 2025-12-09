تايسون مەيۆەزەرمەن جەكپە-جەگىنىڭ قايدا جانە قاشان وتەتىنىن جاريالادى
استانا. KAZINFORM - اۋىر سالماقتاعى بۇرىنعى الەم چەمپيونى مايك تايسون فلويد مەيۆەزەرمەن بولاتىن جەكپە-جەگى كەلەسى جىلدىڭ ناۋرىز ايىندا افريكادا وتەتىنىن راستادى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
تانىمال بوكسشىلار اراسىنداعى جەكپە-جەك تۋرالى قىركۇيەك ايىندا جاريالانعان بولاتىن. ءبىراق كەزدەسۋدىڭ ءوتۋ-وتپەۋى اسىرەسە مەيۆەزەر 2026-جىلى مەنني پاكياومەن ريەۆانش وتكىزۋدى قاراستىرىپ جاتقانى تۋرالى حابارلامالارعا بايلانىستى بىرنەشە اي بويى بەلگىسىز بولدى. دەگەنمەن، دۋبليندە بەرگەن سۇحباتىندا تايسون جەكپە-جەككە ارنالعان سوڭعى جوسپارلارى تۋرالى باياندادى.
- ول ناۋرىز ايىندا افريكادا وتەدى. بۇل كەرەمەت جەكپە-جەك بولادى، ول بارلىق رەكوردتاردى جاڭارتادى جانە سپورت تاريحىنداعى ەڭ ءىرى وقيعالاردىڭ بىرىنە اينالادى، - دەپ مالىمدەدى ول.
تايسون جەكپە-جەكتىڭ وتپەي قالۋى مۇمكىن دەگەن قاۋەسەتتەرگە قاراماستان كورمەلىك جەكپە-جەككە دايىندىق جالعاسىپ جاتقانىن، ءبىراق ناقتى كۇنى مەن ورنى ءالى جاريالانباعانىن اتاپ ءوتتى.
بوكسشىلاردىڭ سالماق ايىرماشىلىعى 30 كەلىدەن (70 فۋنت) اساتىندىقتان، جەكپە-جەك رەسمي بولمايدى. تايسون 2024-جىلى دجەيك پولمەن وتكەن جەكپە-جەگىندە شامامەن 104 كەلى (228,5 فۋنت) سالماقتا بولدى، ال مەيۆەزەر كاسىبي رينگكە سوڭعى رەت 2017-جىلى شامامەن 68 كەلى (149,5 فۋنت) سالماقتا شىققان. سپورتشىلاردىڭ ەكەۋى دە بۇرىنعى قالىپتارىنان الىس. جەكپە-جەك كەزىندە تايسون شامامەن 60 جاستا بولادى، ال ودان 11 جاس كىشى مەيۆەزەر سوڭعى جىلدارى بلوگەرلەر مەن شوۋ-بيزنەس تۇلعالارىمەن كوبىنە كورمەلىك جەكپە-جەكتەر وتكىزىپ كەلەدى.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، قارجىلىق كەلىسىمدەر جەكپە-جەكتى ۇيىمداستىرۋدا ماڭىزدى ءرول اتقاردى. قولدا بار مالىمەتكە سايكەس، 48 جاستاعى مەيۆەزەر كەلىسىمشارتقا قول قويعاننان كەيىن ايتارلىقتاي تولەم الىپ ۇلگەرگەن.
