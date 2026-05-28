تانىسۋ قوسىمشالارى جاستار ءومىرىن قالاي وزگەرتتى؟
استانا. KAZINFORM - بۇگىندە ماحابباتتى ومىردەن ەمەس، سمارتفوننان ىزدەيتىندەر كوبەيدى. Tinder ،Badoo ،Bumble ،Mamba سەكىلدى تانىسۋ قوسىمشالارى ميلليونداعان ادامدى تابىستىرىپ جاتىر.
دەگەنمەن «ومىرلىك جارىمدى ونلايندا كەزدەستىرەمىن» دەپ الاياققا الدانىپ، وپىق جەگەندەر دە از ەمەس، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
جاقىندا رەسەيدە Tinder ارقىلى تانىسقان قىز العاشقى كەزدەسۋدە قازا تاپتى دەگەن اقپارات جەلىدە ۇلكەن تالقىعا ءتۇستى. بۇل ونلاين تانىسۋدىڭ قاۋىپكە تولى تاۋەكەل ەكەنىن اڭعارتقانداي. راسىندا، تانىسۋ قوسىمشالارى ادامداردىڭ شاڭىراق كوتەرۋىنە سەبەپ پە، الدە الاياقتاردىڭ جاڭا سحەماسى ما؟
ا ق ش- تا ءار بەسىنشى جۇپ پلاتفورمالار ارقىلى تانىسقان
تانىسۋعا ارنالعان قوسىمشالاردىڭ تانىمالدىعى پاندەميا كەزىندە ەرەكشە ارتتى. ادامدار ۇيدە قامالىپ وتىرعان كەزدە ونلاين تانىسۋ جالعىزدىقتان قۇتىلۋدىڭ جولىنا اينالدى.
بۇگىندە الەم بويىنشا شامامەن 350 ميلليون ادامنىڭ سمارتفونىندا تانىسۋ قوسىمشالارى بار. ا ق ش- تاعى 18-29 جاس ارالىعىنداعى ءار بەسىنشى جۇپ ءدال وسى پلاتفورمالار ارقىلى تانىسقان. Tinder قوسىمشاسىنىڭ ءوزىن اي سايىن 75 ميلليوننان استام ادام قولدانادى. سەرۆيس 190 ەلدە جۇمىس ىستەيدى جانە 40 تان استام تىلدە قىزمەت كورسەتەدى. قولدانۋشىلاردىڭ 65 پايىزى - 35 جاسقا دەيىنگى جاستار.
Tinder- ءدىڭ جۇمىس ىستەۋ جۇيەسى قاراپايىم: قولدانۋشى ۇناعان ادامدى وڭعا سۆايپ جاسايدى، ۇناماسا - سولعا وتكىزەدى. ەگەر ەكى ادام ءبىر-ءبىرىن ۇناتسا، چات اشىلىپ، سويلەسۋگە مۇمكىندىك بەرىلەدى.
قازىر Tinder عانا ەمەس، Badoo ،Bumble ،Mamba ،VK زناكومستۆا، Twinby ،Pure، Teamo ،Tabor سياقتى پلاتفورمالار كەڭ تارالعان. ولاردىڭ ءارقايسىسىنىڭ اۋديتورياسى مەن ماقساتى ءارتۇرلى.
قانداي تانىسۋ قوسىمشالارى بار؟
Tinder - الەمدەگى ەڭ تانىمال تانىسۋ سەرۆيسى. مۇندا ادامدار بايىپتى قارىم-قاتىناس تا، جەڭىل تانىستىق تا ىزدەيدى. اقىلى جازىلىم ارقىلى كىمنىڭ لايك باسقانىن كورۋگە، ينكوگنيتو رەجيمىن قولدانۋعا بولادى.
Badoo - قازاقستاندا كەڭ تارالعان پلاتفورمالاردىڭ ءبىرى. فوتو، قىزىعۋشىلىق جانە گەولوكاتسيا ارقىلى جۇپ ۇسىنادى. كوپتەگەن قازاقستاندىق جۇپ ءدال وسى سەرۆيستە تانىسقان.
Bumble - بۇل قوسىمشادا العاشقى بولىپ ايەل ادام حابارلاما جىبەرەدى. سەرۆيس ءوزىن قاۋىپسىز ءارى مادەنيەتتى ورتا رەتىندە كورسەتەدى.
Mamba - رەسەي مەن ت م د ەلدەرىندە تانىمال. Tinder- گە ۇقساس ينتەرفەيسى بار. قاۋىپسىزدىك ماقساتىندا VIP- جازىلىمسىز جۇپ بولماعان ادامدارعا شەكتەۋلى حابارلاما جىبەرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
VK زناكومستۆا - ۆكونتاكتە جەلىسىمەن بىرىكتىرىلگەن سەرۆيس. رەسەي جاستارى اراسىندا سۇرانىسقا يە.
Pure - باستاپقىدا مىندەتتەمەسىز كەزدەسۋگە ارنالعان قوسىمشا رەتىندە تانىلعان. كەيىن بايىپتى قارىم-قاتىناس ءبولىمى قوسىلدى.
Teamo - مىنەز بەن قۇندىلىقتارعا نەگىزدەلگەن الگوريتم ارقىلى جۇپ ىزدەيدى.
Tabor - ون بەس جىلدان استام تاريحى بار سەرۆيس. وندا چاتتار مەن الەۋمەتتىك جەلىدەگىدەي لەنتا جۇيەسى قاراستىرىلعان.
ونلاين تانىسىپ، وتباسى قۇرعاندار
بۇرىن الەۋمەتتىك جەلىدە تانىستىق دەپ ايتۋ ۇيات سانالاتىن. قازىر كەرىسىنشە، مۇنى قالىپتى جاعداي رەتىندە قابىلدايتىندار كوبەيدى.
تانىسۋ سەرۆيسىندە تابىسقان جۇپتاردىڭ ءبىرى - دياس پەن اقنۇر. ولار Badoo ارقىلى تانىسقان.
مەن دياسقا ءوزىم ءبىرىنشى جازدىم. سەبەبى ول سۋرەتتەرىمە ۇنەمى لايك باساتىن. پاراقشاسىنا كىرىپ قاراسام، ءتاپ-ءتاۋىر جىگىت ەكەن. حوببيلارىمىز دا ۇقساس بولدى. العاشقى كەزدەسۋىمىزدە كينوعا باردىق. وسى جىگىتكە تۇرمىسقا شىعامىن دەپ ويلامادىم. ءبىراق ول ءاردايىم جانىمنان تابىلدى. التى ايدان كەيىن ۇسىنىس جاساپ، وتباسىن قۇردىق، - دەيدى اقنۇر.
پسيحولوگ ليمانا قويشيەۆانىڭ ايتۋىنشا، جاستاردىڭ ينتەرنەت ارقىلى تانىسۋى - قازىرگى زامان ءۇشىن قالىپتى قۇبىلىس.
جاستار ۆيرتۋالدى الەمدە وزدەرىن ەركىن سەزىنەدى. ولار كوزبە-كوز ايتا المايتىن نارسەلەردى ونلاين ورتادا اشىق جەتكىزەدى. ۋاقىت وتە كەلە ادامدار اراسىندا ەموتسيونالدى تاۋەلدىلىك قالىپتاسادى، - دەيدى پسيحولوگ.
نەلىكتەن ادامدار ونلاين تانىسۋدى تاڭدايدى؟
پسيحولوگ ەرجان مىرزابايەۆتىڭ پىكىرىنشە، قازىرگى قوعامدا شىنايى ومىردە تانىسۋ قيىنداعان:
بىرىنشىدەن - جۇمىسباستىلىق.
ەكىنشىدەن - جاستارعا قارىم-قاتىناس مادەنيەتىن ۇيرەتەتىن ورتا ازايعان.
ۇشىنشىدەن - ادامدار ۆيرتۋالدى الەمگە تىم ۇيرەنىپ كەتكەن.
كوپ جاستار شىنايى ومىردەگى باس تارتۋدان قورقادى. «سەزىمىمدى بىلدىرسەم، قابىلداماي قويسا شە؟» دەگەن ۇرەي بار، - دەيدى مامان.
تانىسۋ سەرۆيستەرىنىڭ قاراڭعى جاعى
الايدا ونلاين تانىسۋ ءاردايىم رومانتيكامەن اياقتالمايدى. كەيىنگى جىلدارى تانىسۋ پلاتفورمالارىنداعى الاياقتىق كوبەيدى.
بىلتىر استانادا Tinder- دە ءوزىن قىز رەتىندە تانىستىرعان 20 جاستاعى جىگىت ەر ادامنان 4 ميلليون تەڭگەدەن استام اقشا العان. ول «نۇراي» ەسىمىمەن جالعان اككاۋنت اشىپ، بوتەن قىزداردىڭ سۋرەتىن پايدالانعان. ءۇش اي بويى جابىرلەنۋشىمەن سويلەسىپ، ءتۇرلى سىلتاۋمەن اقشا سۇراپ وتىرعان. كەيىن سوت ونى 3 جىلعا باس بوستاندىعىن شەكتەۋ جازاسىنا كەستى.
الەمگە تانىلعان ەڭ شۋلى وقيعالاردىڭ ءبىرى - «Tinder الاياعى» اتانعان شيمون حايۋتتىڭ ءىسى. ول ءوزىن الماس ماگناتىنىڭ ۇلىمىن دەپ تانىستىرىپ، ايەلدەردىڭ سەنىمىنە كىرگەن. جەكە ۇشاق، قىمبات قوناق ءۇي، ءساندى ءومىر ارقىلى ولاردىڭ سەنىمىن جاۋلاپ، كەيىن قارىز سۇراپ وتىرعان. قۇرباندارى ءتىپتى بانكتەن نەسيە الىپ بەرگەن.
بۇل وقيعا Netflix تۇسىرگەن «Tinder- دەگى الاياق» دەرەكتى فيلمىنەن كەيىن كەڭ تارالدى.
ال جاقىندا رەسەيدە Tinder- دە تانىسقان قىزدىڭ العاشقى كەزدەسۋدە قازا تابۋى قوعامدى تاعى الاڭداتتى. بۇل ونلاين تانىسۋدىڭ قاۋىپسىزدىگى ماسەلەسىن قايتا كۇن تارتىبىنە شىعاردى.
تانىسۋ قوسىمشالارىنا قىزىعۋشىلىق ازايدى ما؟
The Economist باسىلىمىنىڭ مالىمەتىنشە، سوڭعى جىلدارى تانىسۋ قوسىمشالارىنا قىزىعۋشىلىق تومەندەي باستاعان.
2023-جىلى دەيتينگ قوسىمشالارى الەم بويىنشا 237 ميلليون رەت جۇكتەلگەن. بۇل 2020-جىلمەن سالىستىرعاندا 50 ميلليونعا از. ونلاين تانىسۋ پلاتفورمالارىنا ايىنا كەمىندە ءبىر رەت كىرەتىن ادامدار سانى دا ازايعان.
قولدانۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا:
ادامدار ساعاتتاپ انكەتا قارايدى؛
كوپ حابارلامادان شارشايدى؛
الاياقتارعا جيى تاپ بولادى؛
تانىسۋ تىم «جاساندى» سەزىلەدى.
اسىرەسە ميللەنيالدار مەن زۋمەرلەر «باتىرما مادەنيەتىنەن» جالىعا باستاعان. سوڭعى كەزدە جاستار قايتادان وفلاين تانىسۋعا كوبىرەك كوڭىل بولە باستادى. قازىر ادامدار تەك بارلاردا ەمەس، اسپازدىق كۋرستارىندا، كىتاپ كلۋبتارىندا، سپورت زالدارىندا تانىسىپ ءجۇر.
ۆيرتۋالدى الەمدە قاۋىپسىزدىك ماڭىزدى
ماماندار تانىسۋ سەرۆيستەرىن قولدانعاندا بىرنەشە ەرەجەنى ەستە ساقتاۋعا كەڭەس بەرەدى:
جەكە دەرەكتەردى جاريالاماۋ؛
تەلەفون ءنومىرىن بىردەن بەرمەۋ؛
اقشا سۇراعان ادامدارعا سەنبەۋ؛
العاشقى كەزدەسۋدى قوعامدىق ورىندا وتكىزۋ؛
تۋىستارعا نەمەسە دوستارعا قايدا باراتىنىن ەسكەرتۋ؛
اككاۋنتتىڭ شىنايىلىعىن تەكسەرۋ.
Tinder قولدانۋشىسى دانا دا ساقتىق ماڭىزدى ەكەنىن ايتادى.
مەن ەشقاشان Instagram-پاراقشامدى نەمەسە نەگىزگى دەرەكتەرىمدى تىركەمەيمىن. ءتىپتى اتى-ءجونىمدى وزگەرتىپ تىركەلەمىن، - دەيدى ول.
تانىسۋ قوسىمشالارىنا دەگەن سۇرانىس جويىلمايدى. ولار مىڭداعان ادامدى تابىستىرىپ، تالاي وتباسىنىڭ قۇرىلۋىنا سەبەپ بولدى. ءبىراق ءدال سول پلاتفورمالار الاياقتىقتىڭ، مانيپۋلياتسيانىڭ جانە قىلمىستىڭ قۇرالىنا دا اينالىپ وتىر.
ءبىر عانا باتىرما كەيدە ۇلكەن ماحابباتقا باستاسا، كەيدە ورنى تولماس قايعىعا ۇرىندىرۋى مۇمكىن. سوندىقتان ۆيرتۋالدى الەمدە سەزىمنەن بۇرىن قاۋىپسىزدىك ماڭىزدى ەكەنىن ۇمىتپاعان ءجون.