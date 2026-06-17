تاۋىقتار نەگە ءتۇرلى ءتۇستى بولادى؟
استانا. KAZINFORM - اق، قارا، التىن ءتۇستى نەمەسە الا-قۇلا تاۋىقتاردىڭ قاۋىرسىن ءتۇسىنىڭ ءارتۇرلى بولۋى ءبىر عانا گەنگە بايلانىستى ەكەنى انىقتالدى. عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، بۇل جاڭالىق ەۆوليۋتسيا تۋرالى تۇسىنىكتى وزگەرتۋى مۇمكىن. PNAS جۋرنالىندا جاريالانعان زەرتتەۋدى گەرمانيا مەن شۆەتسيانىڭ عالىمدارى جۇرگىزگەن. لەيپتسيگ ۋنيۆەرسيتەتى، Charité Berlin كلينيكاسى جانە Uppsala University ماماندارى MC1R دەپ اتالاتىن گەندى زەرتتەگەن، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
MC1R - تەرى مەن قاۋىرسىنداعى پيگمەنتتەردىڭ ءتۇزىلۋىن رەتتەيتىن گەن. زەرتتەۋ ناتيجەسى ونىڭ تاۋىقتاردىڭ قاۋىرسىن ءتۇسىنىڭ نەگىزگى بولىگىن انىقتايتىنىن كورسەتتى. ياعني ءدال وسى گەننىڭ ءتۇرلى نۇسقالارى اق، قارا، قوڭىر، التىن ءتۇستى جانە باسقا دا رەڭكتەردىڭ پايدا بولۋىنا اسەر ەتەدى.
عالىمداردى اسىرەسە مۇنداي ۇلكەن تۇستىك الۋاندىقتىڭ قىسقا ۋاقىت ىشىندە، تاۋىقتار قولعا ۇيرەتىلگەننەن كەيىن پايدا بولعانى تاڭعالدىرعان. مامانداردىڭ پىكىرىنشە، بۇل تابيعي جانە قولدان سۇرىپتاۋ كەزىندە ەۆوليۋتسيالىق وزگەرىستەردىڭ وتە جىلدام جۇرە الاتىنىن دالەلدەيدى.
زەرتتەۋ اۆتورلارىنىڭ ايتۋىنشا، MC1R گەنىندەگى شاعىن مۋتاتسيالاردىڭ ءوزى جانۋاردىڭ سىرتقى كەلبەتىن ايتارلىقتاي وزگەرتە الادى. بۇل ءۇشىن گەنومنىڭ تۇگەل قايتا قۇرىلۋى مىندەتتى ەمەس.
ءۇي تاۋىعى شامامەن 8 مىڭ جىل بۇرىن ءۇندىستان مەن وڭتۇستىك-شىعىس ازيادا مەكەندەگەن جابايى بانكيۆ تاۋىعىنان تاراعان. سونىمەن قاتار تاۋىق گەنومى تولىقتاي زەرتتەلگەن العاشقى قۇستاردىڭ ءبىرى سانالادى.
ايتا كەتەيىك، MC1R گەنى تەك تاۋىقتاردا عانا ەمەس، كوپتەگەن ومىرتقالى جانۋارلاردا، ءتىپتى ادامداردا دا تەرى مەن ءجۇن تۇسىنە اسەر ەتەدى.