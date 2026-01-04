تاۋىق سورپاسىنىڭ قانداي پايداسى بار؟
استانا. قازاقپارات - سۋىق نەمەسە تۇماۋ تيگەن كەزدە تاۋىق سورپاسى اۋرۋدى ەمدەمەيدى، ءبىراق اعزانىڭ جاعدايىن جاقسارتۋعا كومەكتەسەدى. بۇل تۋرالى بريتاندىق تەراپەۆت سابينا دونناي Daily Mail باسىلىمىنا بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى.
دارىگەردىڭ سوزىنشە، اۋرۋ كەزىندە اعزا تەرلەۋ، سىلەكەي جانە مۇرىننان بولىنەتىن سۇيىقتىق ارقىلى سۋ مەن تۇزداردى جوعالتادى. مۇنداي كەزدە سۋ-ەلەكتروليت تەپە-تەڭدىگىن ساقتاۋ اسا ماڭىزدى. ول بۇلشىق ەتتەردىڭ، جۇيكە جۇيەسىنىڭ دۇرىس جۇمىس ىستەۋىنە جانە قان قىسىمىنىڭ تۇراقتىلىعىنا جاۋاپ بەرەدى.
تاۋىق سورپاسى اعزاعا تەك سۇيىقتىقتى عانا ەمەس، سونىمەن بىرگە ناتري، كالي، كالتسي جانە ماگني سياقتى ەلەكتروليتتەردىڭ ءبىر بولىگىن دە قايتارادى. بۇل السىرەگەن كەزدە اعزانىڭ نەگىزگى جۇيەلەرىن قولداۋعا كومەكتەسەدى.
مامان سورپاعا كوك ءشوپ، بالدىركوك، ءسابىز جانە سارىمساق قوسىلسا، ونىڭ پايداسى ارتا تۇسەتىنىن ايتادى. مۇنداي سورپا اقۋىزعا، دارۋمەندەرگە جانە پايدالى امينقىشقىلدارعا باي بولادى. مىسالى، سيستەين قاقىرىقتى سۇيىلتۋعا كومەكتەسسە، گليتسين قابىنۋعا قارسى اسەر بەرەدى.
سونىمەن قاتار، جىلى سورپا تاماقتىڭ اۋىرسىنۋىن باسىپ، مۇرىننىڭ بىتەلۋىن جەڭىلدەتۋى مۇمكىن. ول جەڭىل قورىتىلادى جانە اسقازانعا ارتىق سالماق تۇسىرمەيدى.