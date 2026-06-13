تايلاندتا 15 كۇندىك ازا تۇتۋ جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - تايلاند كورولى ماحا ۆاچيرالونگكورن ۇلكەن قىزى حانشايىم بادجراكيتيابحانىڭ قايتىس بولۋىنا بايلانىستى 15 كۇندىك رەسمي ازا تۇتۋ جاريالادى، دەپ حابارلايدى ASEAN NOW Thailand.
ۇكىمەت عيماراتتارىنا، مەملەكەتتىك مەكەمەلەر مەن ءبىلىم بەرۋ مەكەمەلەرىنە بۇكىل ەل بويىنشا تۋلاردى جارتىلاي ءتۇسىرۋ تاپسىرىلدى.
بۇل شەشىم حانشايىمدى ەسكە الۋ ءۇشىن ءبىر مينۋت ۇنسىزدىك جاريالانعان ارنايى مينيسترلەر كابينەتىنىڭ وتىرىسىندا قابىلداندى. ۇكىمەتكە جەرلەۋ ءراسىمى مەن پاتشالىق راسىمدەردىڭ ءتيىستى قۇرمەتپەن جانە بارلىق ءداستۇردى ساقتاي وتىرىپ وتكىزىلۋىن قامتاماسىز ەتۋ تاپسىرىلدى.
ازاماتتاردان ازا تۇتۋ كەزەڭىن بەلگىلەنگەن ەرەجەلەرگە سايكەس وتكىزۋ سۇرالدى.
قول جەتكىزىلگەن كەلىسىمدەرگە سايكەس، پرەمەر-ءمينيستردىڭ تۇراقتى حاتشىسىنىڭ كەڭسەسى پاتشالىق جەرلەۋ راسىمدەرىن باقىلاۋ ءۇشىن پرەمەر-ءمينيستردىڭ توراعالىعىمەن كوميتەت قۇرادى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، ۇزاق ۋاقىت كومادا جاتقان حانشايىم بادجراكيتيابحا 47 جاسىندا قايتىس بولدى.
حانشايىم بادجراكيتيابحا تايلىقتار اراسىندا مەملەكەتتىك قىزمەت جانە ادىلەت رەفورماسى جوبالارىمەن، اسىرەسە تۇرمەدە وتىرعان تاي ايەلدەرىن بوساتپاس بۇرىن وڭالتۋ ناۋقانىن ۇيىمداستىرۋىمەن تانىمال بولدى.